زمان رسیدن اورژانس به محل حادثه در خراسان جنوبی سه دقیقه است

محمدرضا آذرکیش در گفتگو با مهر، زمان رسیدن به حادثه در پایگاه های اورژانس شهری را سه دقیقه و 95 صدم ثانیه اعلام کرد و اظهارداشت: این رقم در کشور هشت دقیقه به ثبت رسیده است.

وی زمان رسیدن در پایگاه های جاده ای به محل حادثه را هفت دقیقه و 84 صدم ثانیه عنوان کرد و بیان داشت: این نرم در کشور 16 دقیقه اعلام شده است.

آذرکیش تعداد پایگاه های اورژانس استان را 43 باب برشمرد و بیان کرد: از این تعداد 9 پایگاه شهری و 34 پایگاه جاده ای است.

وی به برنامه های مرکز فوریت های پزشکی برای توسعه و تجهیز اورژانس در استان اشاره کرد و گفت: افزایش آمبولانس های موجود، افزایش پایگاه های اورژانس و برقراری ارتباطات بی سیم در این پایگاه ها در دستور کار قرار دارد.

ارتباطات بی سیم مهمترین نیاز پایگاه های اورژانس

به گفته وی براساس برنامه ریزی انجام شده در برنامه پنجم توسعه تعداد 15 پایگاه اورژانس به استان افزوده خواهد شد.

آذرکیش با اشاره به اینکه در راستای ارتقای پایگاه های اورژانس، به افزایش آمبولانس های موجود در این پایگاه ها نیز نیاز است، افزود: تقریبا 20 دستگاه آمبولانس نیز باید در مرکز فوریت های پزشکی استان افزوده شود.

وی فاصله پایگاه های اورژانس جاده ای استان را زیر 50 کیلومتر اعلام کرد.

مدیرمرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ارتباطات بی سیم را از مهمترین نیازهای پایگاه های اورژانس استان دانست و گفت: در مواقع بحران ارتباطات بی سیم از مهمترین نیازها برای امدادرسانی به موقع است.