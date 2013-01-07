پیروزی پرگل بارسا در دربی کاتالان/ رئال به سختی از سد سوسیداد گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال در حضور بیش از 70 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو موفق شد با نتیجه 4 بر 3 از سد میهمان خود بگذرد. در این دیدار ابتدا کریم بنزما در دقیقه 6 رئال را پیش انداخت اما "آنتونیو آدان" دروازه بان رئال به دلیل خطا روی بازیکن حریف در دقیقه 6 با کارت قرمز جریمه از زمین اخراج شد.

به جای آدان، کاسیاس درون دروازه رئال قرار گرفت و در همان ابتدای ورود نتوانست ضربه پنالتی "ژاوی پریتو" را مهار کند و نتیجه به تساوی کشیده شد. در دقیقه 35 بازی "سامی خدیرا" بار دیگر رئال را پیش انداخت اما تنها 5 دقیقه بعد باز پریتو نتیجه را به تساوی کشاند.

کریس رونالدو در نیمه دوم و به فاصله دو دقیقه (68، 70) دوبار دروازه سوسیداد را گشود تا کمی خیال رئالی ها راحت شود اما این پایان کار نبود و پریتو در دقیقه 76 یک بار دیگر دروازه کاسیاس را گشود تا هت تریک خود را مقابل رئال کامل کرده باشد.

رئال که تقریبا 73 دقیقه 10 نفره مقابل سوسیداد بازی کرده بود با اخراج "دانیل استرادا" مدافع سوسیداد در دقیقه 79 بازی کمی بهتر بازی کرد و در نهایت توانست یک پیروزی سخت اما شیرین خانگی را از آن خود کند.

در دیگر بازی یکشنبه شب بارسلونا در حالی که تیتو ویلانووا را بار دیگر روی نیمکت خود می دید موفق شد به راحتی و با نتیجه 4 بر صفر اسپانیول را در دربی کاتالان شکست دهد. در این دیدار ژاوی (10)، پدرو (15، 27) و لیونل مسی (29، پنالتی) برای بارسا گلزنی کردند.

نتایج کامل رقابتهای یکشنبه شب به شرح زیر است:

* سلتاویگو 3 – وایادولید یک

* رئال مادرید 4 – رئال سوسیداد 3

* بارسلونا 4 – اسپانیول صفر

* مایورکا یک – اتلتیکومادرید یک

آخرین دیدار این هفته لالیگا را امشب دو تیم رایو وایکانو و ختافه برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 52 امتیاز

2- اتلتیکومادرید 41 امتیاز

3- رئال مادرید 36 امتیاز

4- مالاگا 31 امتیاز

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18- اسپانیول 15 امتیاز

19- دپورتیوو 15 امتیاز

20- اوساسونا 14 امتیاز