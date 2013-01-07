فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره خانه سینما پیش از انحلال آن درباره برگزاری جلسه اصلاح اساسنامه خانه سینما به خبرنگار مهر گفت: ما همچنان منتظر تماس برگزارکنندگان این جلسه هستیم.

وی افزود: وزارت ارشاد پیش از این در لایحه‌ای که به دادگاه از خانه سینما شکایت کرده بود و همچنین دعاوی دیگر به چند بند از اساسنامه ایراد و اشکال وارد کرده بود. طبیعتا نیز باید اصلاحات در همان چند بند طبق تفاهم با رئیس جمهور انجام شود.

توحیدی ادامه داد: ما مطمئن هستیم که نماینده رئیس جمهوری در این تشکل قطعا طبق تفاهمی که ما با رئیس جمهور انجام دادیم و در آن فقط بحث اصلاح اساسنامه عنوان شده است، عمل خواهد کرد.

وی عنوان کرد: قرار نیست که اساسنامه‌ای از نو نوشته شود و موضع ما نیز از این جهت کاملا روشن است. ما طبق تفاهم با رئیس‌جمهور فقط روی بحث اصلاح اساسنامه در این جلسات کار خواهیم کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه هفت به نگارش دوباره اساسنامه خانه سینما اشاره کرده است و همچنین تاکید کرده اساسنامه جدید خانه سینما باید یا در شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا در شورای عالی سینما مصوب شود.

همچنین چندی پیش شمقدری در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که نخستین جلسه کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما تا یک هفته دیگر برگزار خواهد شد که زمان یک هفته‌ای وعده داده شده در حال حاضر به پایان رسیده است.

در این فاصله که اسامی اعضای کمیته 7 نفره رسانه ای شد و مسعود جعفری جوزانی به عنوان سخنگوی کمیته اعلام شد، وی در دسترس نیست.