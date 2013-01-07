شکست یوونتوس، اینتر، رم و فیورنتینا/ میلان مقابل سیه نا پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا یکشنبه شب با برگزاری هشت دیدار به پایان رسید که در یکی از این دیدارها یوونتوس در حضور 38 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 2 بر یک مغلوب سامپدوریا 10 نفره شد.

در این دیدار که "گائتانو براردی" بازیکن سامپدوریا در دقیقه 31 اخراج شد، "سباستین جووینکو" در دقیقه 24 از روی نقطه پنالتی دروازه سمپدوریا را باز کرد و شاگردان "آنتونیو کونته" را یک بر صفر پیش انداخت اما دو گل "مائورو ایکاردی" در دقایق 52 و 68 پیروزی را برای تیم میهمان رقم زد.

اینتر نیز در زمین اودینزه با نتیجه 3 بر صفر مغلوب شد. "آنتونیو دی ناتاله" ستاره این بازی دو بار در دقایق 63 و 79 دروازه اینتر را باز کرد. "لوئیس موریل" در دقیقه 75 دیگر گل اودینزه را در این بازی به ثمر رساند.

اما میلان در حضور 50 هزار تماشاگر ورزشگاه سن سیرو با نتیجه 2 بر یک از سد سیه‌نا گذشت. "بویان کرکیچ" (67) و "جیانپائولو پاتزینی" (80) گل‌های میلان را در این بازی به ثمر رساندند.

ناپولی نیز در حضور بیش از 35 هزار تماشاگر ورزشگاه سن پائولو با هت تریک "ادینسون کاوانی" از سد رم گذشت. کاوانی در این دیدار در دقایق (4، 48 و 70) برای تیمش گلزنی کرد. "کریستین ماجو" دیگر گل ناپولی را در دقیقه 90 بازی به ثمر رساند. تک گل رم را هم "پابلو اسوالدو" در دقیقه 72 وارد دروازه تیم میزبان کرد.

نتایج کامل دیدارهای روز دوم از هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا به شرح زیر است:

* اودینزه 3 - اینتر صفر

* میلان 2 - سیه‌نا یک

* کیه وو یک - آتالانتا صفر

* فیورنتینا صفر - پسکارا 2

* جنوا 2 - بولونیا صفر

* یوونتوس یک - سمپدوریا 2

* پارما 2 - پالرمو یک

* ناپولی 4 - رم یک

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 44 امتیاز

2- لاتزیو 39 امتیاز

3- ناپولی 37 امتیاز

4- فیورنتینا 35 امتیاز

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18- کالیاری 16 امتیاز

19- پالرمو 15 امتیاز

20- سیه نا 11 امتیاز