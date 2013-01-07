به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در گزارش خود می نویسد : تحریم های جدید آمریکا علیه ایران که واحدهای تولید صنعتی این کشور را نشانه رفته خط مقدم نبرد اقتصادی غرب با ایران را گسترش می دهد و این در حالی است که مقامات ایران از تصمیم خود برای آغاز دور جدید مذاکرات با 1+5 خبر می دهند.

در همین رابطه کارشناسان اقتصادی و مقامات کنگره آمریکا می گویند: در حالیکه اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم های قبلی بود، فشارهای جدید که در هفته گذشته توسط کنگره تصویب شده و باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا آن را امضا کرده چالش های جدیدی را برای واحدهای مهم صنعتی از کشتیرانی و مدیریت بنادر گرفته تا رسانه های خبری دولتی بوجود می آورد.

در حالیکه برخی از تحریم های سابق افراد و شرکت های مرتبط با برنامه هسته ای ایران را نشانه رفته بودند تحریم های جدید که شبیه یک ممنوعیت واقعی برای تجارت با ایران هستند برای انجام حملات سیستماتیک و قطع کردن منابع مالی اصلی ایران و تهدید این کشور برای سقوط اقتصادی طرح ریزی شده اند.

"مارک دابوویتز" مدیر اجرایی اندیشکده دفاع از دموکراسی در این رابطه مدعی شده: این سیاست بطور موثری تمام بخش های اقتصاد ایران را در لیست سیاه قرار می دهد و هدف از اجرای آن ایجاد یک اثر کاهش دهنده بر تمامی مبادلات اقتصادی با ایران است. البته مبادلات بشردوستانه از این امر مستثنی هستند.

به گفته این کارشناس آمریکای، مسیری که آمریکا پیش از این در قبال ایران انتخاب کرده بود راهی بود که پیروزی در آن ممکن نبود اما متمرکز شدن بر روی صنایع داخلی ایران با این هدف بوده که امکان فرار از تحریم های را برای تهران مشکل سازند.

بر اساس تحریم های جدید، آمریکا تمام شرکت هایی را که با شرکت های صنعتی ایران همکاری می کنند تهدید می کند . این تحریم های جدید بدنبال آن است تا ایران از دسترسی به آلومینیوم، فولاد، ذغال سنگ و دیگر موادی که برای تولید ماشین آلات ضروری هستند محروم سازد.

این تحریم های همچنین تلاش خواهد کرد تا اجازه ندهد که ایران در قبال فروش نفت خود موقعیت بهتری را در برابر کشورهای خریدار داشته باشد و علاوه بر این موارد تعدادی از رسانه هایی را که توسط دولت اداره می شوند را نیز هدف قرار داده است.

کنگره آمریکا 180 روز به دولت مهلت داده تا این تحریم ها را به اجرا بگذارد و وزارت خارجه این کشور نیز اعلام کرده که با تمام توان تحریم ها را به اجرا می گذارد.