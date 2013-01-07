  1. حوزه و دانشگاه
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۹:۲۰

20 دی ماه آخرین مهلت نهایی‌کردن ثبت‌نام عمره مفرده دانشگاهیان

20 دی ماه آخرین مهلت نهایی‌کردن ثبت‌نام عمره مفرده دانشگاهیان

تمامی پذیرفته شدگان اعم از اصلی و ذخیره تا 20 دی ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه ثبت نام در سایت لبیک نسبت به نهایی کردن ثبت نام و یا ثبت انصراف اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از تمدید مهلت نهایی کردن ثبت نام عمره دانشگاهیان تا 20 دی ماه خبر داد.

بر این اساس، تمام پذیرفته شدگان اعم از اصلی و ذخیره تا 20 دی ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه ثبت نام در سایت لبیک نسبت به نهایی کردن ثبت نام و یا ثبت انصراف اقدام کنند.

در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان دانشجو به سایت لبیک در تاریخ مقرر شده، سیستم به صورت اتوماتیک انصراف ثبت خواهد کرد.

مهلت ثبت نام نهایی و یا ثبت انصراف در تاریخ 20 دی ماه پایان خواهد گرفت و این زمان تمدید نخواهد شد.

کد مطلب 1785186

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