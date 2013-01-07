  1. بین الملل
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۹:۲۱

ادامه دخالتها در سوریه/

وقتی مرسی خود را وکیل مردم سوریه می داند/اسد باید کناره گیری کند!

وقتی مرسی خود را وکیل مردم سوریه می داند/اسد باید کناره گیری کند!

رئیس جمهور مصر در یک گفتگوی مطبوعاتی با بیان اینکه به حفظ حقوق اقلیت ها در این کشور پایبند است، مدعی شد مردم سوریه خواستار محاکمه بشار اسد هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مرسی در گفتگو با شبکه خبری "سی.ان.ان" اظهار داشت به دموکراسی، آزادی بیان و حفظ حقوق اقلیت های مصری از جمله قبطی ها پایبند است.

وی درباره آشتی ملی فلسطین نیز گفت از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دعوت کرده است به همراه خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به قاهره بیاید و با یکدیگر نشست برگزار کنند.

رئیس جمهور مصر تصریح کرد: من امیدوارم این نشست به ایجاد وحدت ملی منجر شود، اما این مسئله ماموریت آسانی نیست.

مرسی درباره اوضاع سوریه نیز ژست طرفداری از مردم این کشور به خود گرفت و با نادیده گرفتن فعالیتهای خشونت آمیز گروههای مسلح مورد حمایت محور ضد سوری که امنیت و آرامش مردم سوریه را به خطر انداخته اند، مدعی شد: بشار اسد باید از قدرت کناره گیری کند و من خواسته ملت سوریه مبنی بر اینکه اسد باید به اتهام ارتکاب جنایت جنگی محاکمه شود، تایید می کنم.

کد مطلب 1785193

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