رضا حمیدی، دبیر هفتمین جشنواره بینالمللی شعر فجر در این باره به خبرنگار مهر گفت: امسال برای نخستین بار بهترین شاعر 10 سال اخیر با انجام یک نظرسنجی از مردم انتخاب میشود.
وی افزود: به زودی فرم نظرسنجی مربوط به انتخاب این شاعر بین یک جامعه آماری مشخص که پیشبینی لازم برای آن صورت گرفته، توزیع خواهد شد.
به گفته حمیدی، جامعه آماری مورد اشاره برای این انتخاب شامل نمایندگان مجلس، برخی از اعضای هیئت دولت، استادان زبان و ادبیات فارسی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، خبرنگاران و روزنامهنگاران بخش فرهنگ، ادب و هنر، هنرمندان، دانشآموزان و بخشی از بدنه جامعه خواهد بود.
دبیر هفتمین جشنواره بینالمللی شعر فجر اطمینان داد «کار انتخاب بهترین شاعر از نگاه مردم به صورت علمی و دقیق انجام شود».
وی اضافه کرد: هر شاعری که در این نظرسنجی برآمده از دیدگاه مردم باشد، بدون توجه به مسائل حاشیهای به عنوان بهترین شاعر 10 سال اخیر از نگاه مردم و در واقع تاثیرگذارترین شاعر این دهه، انتخاب، به جامعه معرفی میشود.
همچنین به گفته حمیدی، از این شاعر در اختتامیه هفتمین جشنواره بینالمللی شعر فجر تقدیر خواهد شد.
به گزارش مهر، چندی پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد کرد، در جشنواره شعر فجر امسال بخشی به سیاق دیگر جشنوارههای فجر و با هدف انتخاب بهترین شاعر از نگاه مردم راهاندازی شود.
سیدمحمد حسینی گفته بود: باید با نظرسنجی از مردم، استادان دانشگاه و رشتههای زبان و ادبیات فارسی بتوانیم بستری را برای انتخاب شاعر برتر از نگاه مردم فراهم کنیم.
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