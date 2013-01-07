به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی بیرگون، کتاب «موشها و آدمها» کتاب کلاسیکی که سالهاست به عنوان کتاب آموزشی در سراسر جهان مطالعه میشود، به دلیل چند پاراگرف در ترکیه زیر تیغ سانسور میرود.
به گفته سخنگوی این کمیسیون این کتاب شامل بخشهای غیراخلاقی است که برای مطالعه در بخش آموزشی قابل استفاده نیست. با این همه این کتاب از سوی وزیر آموزش ترکیه در فهرست «100 رمان بنیادی» جای گرفته است.
جان اشتاین بک نویسنده آمریکایی برنده جایزه ادبی نوبل 1962، برای نوشتن کتابهای واقعگرایانه اجتماعی از شهرت برخوردار است و در آثار او میتوان تصویر واقعی جامعه آمریکا در آغاز قرن بیستم را مشاهده کرد.
«موشها و آدمها» سال ۱۹۳۷ منتشر شد و نویسنده در این کتاب داستان غمانگیز جورج میلتون و لنی اسمال دو کشاورز مهاجری را بیان میکند که در رکود بزرگ آن روزگار در کالیفرنیا کار میکنند. این داستان از تجربیات اشتاین بک در توصیف زندگی بیخانمانها و عنوان آن از شعر رابرت برن گرفته شده است.
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