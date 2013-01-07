اظهار نظر وزیر علوم درباره آغاز زمان ثبت نام برای بورس خارج

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال ثبت نام بورس دکتری 92 از آبان ماه آغاز و در نهایت تا خردادماه سال بعد تکلیف پذیرفته شدگان قطعی پس از غربالگریهای وزارت علوم مشخص می شد.

اما طی سال جاری، به علت شرایط فعلی در زمینه های ارزی و اقتصادی برای کشور پیش آمد، می شد پس لرزه های آن را هم در بورس دکتری خارج 92 حس کرد.

در این میان، محمود ملاباشی رئیس سازمان امور دانشجویان در مصاحبه های خود، زمان آغاز بورس را به آذرماه و دی ماه سال جاری موکول کرد اما حسن مسلمی نائینی معاون بورس وزارت علوم زمان این ثبت نام را منوط به تعیین تکلیف وضعیت بورسیه شده های بلاتکلیف سالهای گذشته می دانست.

کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در این زمینه به مهر گفت: وزارت علوم لازم است در این زمینه خود را با شرایط فعلی کشور تطبیق دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ثبت نام بورس 92 پیش از پایان سال جاری آغاز خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: ثبت نام آغاز خواهد شد اما باید صبر کرد و دید شرایط به چه صورت پیش می رود.