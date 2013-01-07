طرح سوریه در تهران بررسی شده بود/نگرانی برخی طرفها از انتخاب مجدد اسد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت حمایت از طرح رئیس جمهور سوریه گفت؛ سوریه فقط دو راهکار دارد، یکی ادامه وضع موجود و دیگری گفتگو و حل سیاسی.



"حسین امیر عبداللهیان" اظهار داشت : معتقدیم که این ابتکار آقای بشار اسد شایسته حمایت های منطقه ای و بین المللی است؛ به هرحال سوریه دو راهکار بیشتر ندارد؛ راهکار اول، ادامه موجود و راهکار دوم گفتگو و حل سیاسی است.



عبداللهیان طرح بشار اسد را در سایه برقراری نوعی ثبات و امنیت نسبی در این کشور طی هفته های اخیر، گامی مهم توصیف کرد و گفت: با همکاری مشترکدولت سوریه و نیروهای مردمی در جنگ با گروه‌های تروریستی، در هفته های اخیر وضعیت سوریه به نفع حکومت و مردم سوریه شکل گرفت.



طرح 3 مرحله ای بشار اسد کاملا سوری است



وی افزود: این طرح کاملا سوری است، اما قبل از آن، مقامات سوریه تلاش کردند در رایزنی با روسیه، چین و ایران ایده کلی خود را ارایه و دیدگاههای تکمیلی را به آن اضافه کنند.



عبداللهیان تأکید کرد: این اقدام آقای بشار اسد و طرحی که به نظر می رسد جامع باشد، به توقف خشونت ها در سوریه کمکمی کند و به عنوان محور و مبنای اصلی و مورد اتفاق طرفها قرار خواهد گرفت.



عبداللهیان اظهار داشت: طرح بشار اسد می تواند به تحقق آرزوها و اهداف ملت سوریه به صورت دموکراتیک کمک کند.



معاون وزیر امورخارجه خاطرنشان کرد: تشکیل دولتی جدید در سوریه بر مبنای قانون اساسی جدید که به همه پرسی همه مردم گذاشته خواهد شد، یکی از نکات مورد توجه در این طرح است .



عبداللهیان که با العالم گفتگو می کرد، توقف اقدامات تروریستی علیه مردم سوریه و کنترل مرزها را در عملی شدن این طرح 3 مرحله ای مؤثر دانست و گفت: معارضۀ واقعی سوریه که میان مردم این کشور پایگاه دارند صرفا به راهکار سیاسی معتقدند و گزینه کشتار و ویرانی سوریه را به شدت رد می کنند.



وی افزود: بخش دیگری از معارضه مسلح عمدتا گروه های تروریستی هستند که یا از خارج وارد شده اند یا برخی کشورها آنها را هماهنگ و مسلح کرده اند .



مردم سوریه از بشار اسد حمایت می کنند



معاون وزیر امورخارجه سوریه گفت: بشار اسد همواره تاکید کرده، به دنبال این نیست که رئیس جمهور یا پادشاه مادام العمر سوریه باشد .. اما وی که با انتخاب مردم وارد عرصه سیاسی سوریه شده، تا سال 2014 رئیس جمهور قانونی این کشور است.



عبداللهیان خاطرنشان کرد: در 2014 و همزمان با پایان ریاست جمهوری وی، در صورتی که قانون اساسی جدید به او اجازه دهد که بیش از دو دوره رئیس جمهور بماند؛ می تواند امکان نامزدی داشته باشد.



عبداللهیان تأکید کرد: در ملاقاتی که اخیرا با یکی از اندیشمندان بزرگ عرب داشتم می گفت، با شناختی که از وضعیت داخلی سوریه دارد، با وجود شرایط سخت در این کشور، اگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود بشار اسد شانس زیادی خواهد داشت.



وی ادامه داد: ما به آنچه که مردم سوریه در روندی دموکراتیک طبق قانون اساسی جدید خود تایید کنند، احترام خواهیم گذاشت؛ چه این تصمیم برای ادامه کار بشار اسد باشد، و چه منجر به انتخاب فرد جدیدی شود.



طرح سوریه قبلا در تهران بررسی شده بود



عبداللهیان درباره گفتگوهای "فیصل المقداد" معاون وزیر امورخارجه سوریه در ایران گفت: در این گفتگوها ما آخرین مناسبات دوجانبه را بررسی کردیم و آخرین تحولات میدانی سوریه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم؛ نکته مهم در این گفتگوها این بود که محتوا و چگونگی تحقق طرح سیاسی سوریه که روز یکشنبه توسط آقای بشار اسد مطرح شد، از اولین ساعات ورود فیصل المقداد به تهران به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ که به نظر ما طرح سیاسی کاملی برای آینده سوریه خواهد بود.



تفاوت دیدگاه ایران و ترکیه درباره سوریه



عبداللهیان در خصوص طرح ترکیه درباره سوریه اظهار داشت: ما به طور مستمر با برادرانمان در ترکیه درباره بحران سوریه رایزنی و گفتگو می کنیم .



وی افزود: روابط ایران و ترکیه راهبردی است؛ ولی ما با ترکیه درخصوص بحران سوریه تفاوت دیدگاه و یا به عبارت دیگر اختلاف دیدگاه داریم.



عبداللهیان تأکید کرد: حدود 70 درصد از مفاد طرح ترکیه درخصوص بحران سوریه با طرح ایران مشترک است؛ اما تفاوت در این است که ما معتقدیم در پایان فرایند سیاسی رأی مردم سوریه تعیین کننده آینده سیاسی این کشور است، اما برادران ما در ترکیه بر این نکته اصرار می کنند که بشار اسد در ابتدای فرایند سیاسی حتی قبل از توقف خشونت باید از قدرت کناره گیری کند.



وی افزود: این ایده از هفته اول آغاز درگیری ها در سوریه توسط طرف هایی مانند ترکیه و قطر دنبال می شد.



نگرانی از انتخاب دوباره بشار اسد در سوریه



عبداللهیان ادامه داد: برخی طرف ها اصرار می کنند که ابتدا بشار اسد باید از قدرت کناره گیری کند بعد به امور دیگر پرداخته شود چون این طرف ها می دانند که اگر بشار اسد برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود، رأی می آورد و چون اطمینان دارند که بشار اسد دارای پایگاه مردمی است ، به همین دلیل اصرار می کنند که وی باید همین امروز از قدرت کناره گیری کند .



عبداللهیان تأکید کرد: طرف های خارجی از ترس رأی آوردن بشار اسد در انتخابات تأکید می کنند که وی باید از قدرت کناره گیری کند، ولی ما معتقدیم که انتخاب رئیس جمهوری باید به مردم واگذار شود و قانون اساسی سوریه این مسئله را روشن کند که آیا بشار اسد یا هر کس دیگری می تواند بیش از یک دوره یا دو دوره رئیس جمهور باشد یا نه که بشار اسد و کشورهای دارای نظام دومکراتیک این موضوع را قبول دارند .