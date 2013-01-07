14 کارت رنگی داور در یک مسابقه/ شعار علیه خطیبی، نکته ای تاریک در فوتبال تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، پیروزی دو بر یک گسترش فولاد برابر ماشین سازی در دربی دسته اولی های فوتبال تبریز نتیجه ای بود که در سایه حواشی این بازی جنجالی پنهان ماند.

این دیدار که از هفته پانزدهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به انجام رسید، حواشی بسیار زیادی به دنبال داشت. مجید پورعلی داور وسط این مسابقه که قضاوت بسیار پر سوتی داشت، 14 بار مجبور به نشان دادن کارتهای رنگی شد و در این بین سه کارت قرمز از جیب داور خارج شد و دو بازیکن از تیم ماشین سازی و یک بازیکن از تیم گسترش فولاد از زمین مسابقه اخراج شدند و یکی از اعضای کادرفنی تیم ماشین سازی نیز به دستور داور مسابقه به سمت سکوها هدایت شد.

اما نکته تاریک این بازی، شعار تعدادی از هواداران ماشین سازی علیه رسول خطیبی یکی از افتخارات فوتبال تبریز بود. خطیبی که فصل گذشته ماشین سازی را تا آستانه لیگ برتری شدن پیش برد، در این فصل نیز چنین شرایطی را برای تیم گسترش فولاد ایجاد کرده اما گویا عده ای از هواداران تیم ماشین سازی این موضوع را فراموش کرده بودند.

در نیمه اول این بازی بازیکنان هر دو تیم بیشتر به دنبال ارائه فوتبالی محتاطانه بودند و از این رو همه چیز آرام و بی حاشیه دنبال شد.

اما با آغاز نیمه دوم، رسول خطیبی سرمربی تیم گسترش فولاد به همراه سعید آقایی به عنوان دو یار تعویضی وارد زمین شدند و از همینجا بود که اتفاقات دربی حساس لیگ یکی های فوتبال تبریز آغاز شد.

پس از حضور رسول خطیبی در میدان، هواداران تیم ماشین سازی شعارهای توهین آمیزی را علیه سرمربی فصل قبل تیمشان سر دادند. وی که در دقیقه 75 روی یک حرکت دیدنی و ضربه مهار نشدنی دروازه ماشین سازی را باز کرد به نوعی پاسخ شعارهای نه چندان جالب هواداران این تیم را داد. خوشحالی پس از گل رسول در مقابل هواداران ماشین سازی منجر به این شد تا مهدی شجاعی داور چهارم این دیدار نکته ای را به داور وسط منتقل کرده و در پی آن رسول خطیبی با کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.

این در حالی بود که خطیبی به کریم اصغر زاده ناظر مسابقه اشاره کرد که حتما این شعارهای هواداران ماشین سازی را بشنود. رسول معتقد بود که برابر توهین های هواداران ماشین سازی کار خاصی نکرده و فقط خوشحالی بعد از گل انجام داده است.

در شرایطی که نتیجه کار یک بر یک مساوی بود، چهار دقیقه وقت اضافی برای نیمه دوم این دیدار در نظر گرفته شده بود، در آخرین ثانیه های بازی یک خطای هند در پشت محوطه جریمه تیم ماشین سازی به سود تیم گسترش فولاد اعلام شد که این تصمیم داور مورد اعتراض نیمکت نشینان تیم سبز و سفید پوش میدان قرار گرفت. در همین حال یکی از هواداران گسترش فولاد درگیری لفظی شدیدی با یکی از مربیان تیم ماشین سازی پیدا کرد و منجر به دعوای فیزیکی آنها در پایان مسابقه نیز شد.

اما همین خطای پشت محوطه جریمه تیم ماشین سازی با توجه به اتفاقاتی که رخ داد، هشت دقیقه به طول انجامید و در این فاصله داور امید صمدی مدافع راست تیم ماشین سازی را نیز با نشان دادن کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج کرد تا تعداد اخراجی های این بازی به عدد سه برسد.

سعید آقایی که در ابتدای نیمه دوم به همراه رسول خطیبی به بازی آمده بود، این خطای پشت محوطه جریمه را با ضربه پای چپ خود در دقیقه 12+90 در عین ناباوری تبدیل به گل دوم و دیرهنگام گسترش فولاد تبریز کرد تا این بار هواداران تیم بازنده صندلی های ورزشگاه بنیان دیزل را از جا کنده و به داخل زمین پرت کنند.

مجید پورعلی داور این دیدار علاوه بر اخراج قادر افکاری و امید صمدی از ماشین سازی و رسول خطیبی از گسترش فولاد، احمد کامدار و شهریار شیروند از تیم گسترش فولاد و جاوید یوسفی، علی رضایی و مهدی عمرانی از تیم ماشین سازی تبریز را با کارت زرد جریمه کرد.

پس از پایان این دیدار نیز درگیری های اعضای دو باشگاه بالا گرفت و ضرب و شتم بازیکنان و مربیان دو تیم به حدی رسید که نیروی انتظامی مجبور به جدا سازی نفرات دو طرف شد.