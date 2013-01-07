دادگستری کرمان و دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمان در این نشست گفت: باید اولویت این تفاهم نامه با محوریت پیشگیری از وقوع جرم باشد.

حجت الاسلام علی توکلی افزود: دانشگاه از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است که باید از این ظرفیت در سایه همکاری و برنامه ریزی بهره برد.

وی با اشاره به انجام پژوهش های خوب و علمی در دانشگاه ها، بیان کرد: باید برای استفاده عملی و کارایی این پژوهش ها نیز گام برداشت.

رییس کل دادگستری استان با اشاره به افزایش آمار دانشجویان و اساتید دانشگاه ها نسبت به سال های قبل از انقلاب، گفت: باید این افزایش کمی، تاثیر کیفی نیز داشته باشد و از آن برای امنیت بیشتر و پیشرفت توام با تعالی بهره گرفت.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، اخلاق را حلقه مفقود جامعه دانست و تصریح کرد: قانون و مجریان آن در اغلب موارد بسیار خوب عمل می کنند اما به دلیل کاهش ارزش های اخلاقی، شاهد گسترش جرایم در جامعه هستیم.

وی با اشاره به بستر خوب و مناسب دانشگاه در حوزه پیشگیری و فرهنگ سازی،‌ تصریح کرد: حضور مسوولان قضایی استان در جمع دانشجویان و برخورد و صحبت های مستقیم و بی واسطه با دانشجویان پیرامون مسایل و معضلات اجتماعی بسیار مثمر ثمر بوده و حیاتی می باشد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی کرمان نیز با اشاره به همکاری حدود 600 عضو هیات علمی و همچنین ثبت بیش از شش اختراع در واحد کرمان در یک سال گذشته، اظهار کرد: لازم است تا از این ظرفیت بسیار خوب در سطح دانشگاه برای پیگیری و رفع مشکلات اجتماعی استفاده شود.

حمدالله منظری توکلی افزود: باید با سوق دادن طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های مقاطع دکترا و ارشد به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و رفع آسیب های اجتماعی، مسیر را برای بررسی علمی مشکلات و پیامدهای آن هموار نماییم.

وی رویکرد جدید ریاست عالی دانشگاه ازاد اسلامی را رفع مشکلات فرهنگی و اسلامی شدن دانشگاه ذکر کرد.

وی افزود: با توجه به دغدغه ها و مطالبات رهبر معظم انقلاب از دانشگاه ها مبنی بر اصلاح روش زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان اقدام به راه اندازی مرکز مشاوره دانشجویی بصورت تمام وقت و رایگان، با همکاری اساتید برجسته استان کرده است چرا که اعتقاد راسخ داریم همواره پیشگیری بهتر از درمان است.