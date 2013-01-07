خدمت رسانی مطلوب، رسالت اصلی دستگاه های اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین یزدان پناه صبح دوشنبه در گردهمایی مدیران، معاونین، رؤسای ادارات و امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان که در سالن اجتماعات اداره کل کمیته امداد استان برگزار شد اظهارداشت: کمیته امداد شجره طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در اوایل انقلاب با دور اندیشی و تفکر بلند و والای حضرت امام خمینی (ره) و با هدف حمایت از قشرهای مستضعف و آسیب دیده نظام تولد پیدا کرد و شکل گرفت.

وی افزود: خوشبختانه کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از نهادهایی است که در طول سه دهه انقلاب با برداشتن گامهای موثر و اقدامات ارزشمند در خدمت به محرومین موفقیت های چشمگیری داشته است، ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و آرمانی فاصله داریم.

بازرس کل استان قزوین با بیان این که رفع نیازها و احتیاجات مردم کار مقدسی است بیان کرد: با توجه به پتانسیل های قابل ملاحظه ای که وجود دارد و همچنین بسترهایی که به واسطه اعتماد عمومی برای کمیته امداد فراهم شده است ضروری است تا با برنامه ریزی های عالمانه و مدبرانه و متناسب با شرایط روز اقداماتی انجام داد تا علاوه بر فقرزدایی در جامعه، خانواده های تحت پوشش از جهات مختلف به خود کفائی برسند.

خدمت به مردم یک فرصت الهی و معنوی است

وی با اشاره به اینکه جنس کار در کمیته امداد امام خمینی (ره) نسبت به سایر دستگاه ها و نهادها متفاوت است بیان کرد: هرگونه خدمت به خانواده های نیازمند و محروم باعث ایجاد اطمینان و آرامش خاطر آنان می شود و باید بدانیم قرار گرفتن در موقعیت و شرایطی که بتوان مشکلات و نیازمندی های مردم را مرتفع کرد یک نعمت الهی و فرصت معنوی است.

یزدان پناه گفت: مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ شأنی جز خدمت بی منت به مردم ندارند بر این اساس مدیرانی که در کمیته امداد منصوب می شوند واجد شرایطی هستند که از مهمترین آن شرایط اهتمام جدی آنان به رفع حوائج و رضایتمندی مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: خوشبختانه با عنایت و تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اقتصاد مقاومتی، اطلاع رسانی جامعی صورت گرفته است ولی تحقق عملی این امر در گرو اراده ملی و اعتمادسازی است.

اقتصاد مقاومتی برای نظامی که در مقابل استکبار جهانی ایستاده اجتناب ناپذیر است

بازرس کل استان قزوین یادآورشد: انقلاب اسلامی اتفاق بزرگی بود که توانست منافع آمریکا و هم پیمانانش را در منطقه به خطر بیندازد و در حال حاضر به جهت قرار گرفتن در یک موقعیت برتر نقش تعیین کننده ای در خاور میانه دارد لذا اقتصاد مقاومتی برای نظامی که این گونه در مقابل استکبار جهانی ایستاده یک امر اجتناب ناپذیر است.

یزدان پناه بیان کرد: در اقتصاد مقاومتی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، تولید ملی را تقویت کنیم تا بتوانیم در مقابل حملات همه جانبه و جنگ اقتصادی دشمن مقابله کنیم.

وی با تأکید بر این که ایران اسلامی در شرایط تحریم، هسته ای شد و این اصلاً برای آمریکا و ابر قدرت های جهانی قابل هضم نیست گفت: سرنوشت کشورهایی که با آمریکا کنار آمدند و دست دوستی دادند باید درس عبرتی باشد برای کسانی که به دنبال ایجاد ارتباط و اظهار عجز نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر دشمن هستند.

این مسئول همچنین با تبیین جایگاه قانونی و نقش سازمان بازرسی کل کشور اظهارداشت: سازمان بازرسی بر اساس اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور در دستگاه های اجرائی را بر عهده دارد.

وی، با تاکید بر تعامل مدیران با دستگاه نظارتی افزود: رویکرد ما اثر بخشی و تعامل حداکثری با مدیران است، قطعا تحقق مدیریت مشارکتی و بهره گیری از بدنه کارشناسی، ارائه خدمت به مردم را بهتر و تسهیل می کند و امر مهم نظارت را به سرانجام می رساند.

ادبیات مورد استفاده در تعامل با ارباب رجوع در برخی از دستگاه ها نیازمند اصلاح است

یزدان پناه، اصلاح ادبیات در ارتباط با ارباب رجوع در برخی از دستگاه های اجرائی را ضروری عنوان کرد و گفت: ابواب جمعی دستگاه ها باید به گونه ای با مردم تعامل داشته باشند که با رضایتمندی قلبی در مورد عملکرد خدمتگذاران، مدیران و کارکنان دستگاه ها اظهار نظر کنند.

وی تصریح کرد: در هر دستگاهی متناسب تکالیفی که بر عهده دارد زمینه بروز آلودگی و سوء جریان وجود دارد و اگر نظارت نباشد هزینه های جبران ناپذیری روی دست نظام می گذارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین نیز در ابتدای این جلسه اظهارداشت: هماهنگی و تعامل دستگاه های اجرایی با دستگاه نظارتی نگاه و افق های جدیدی فراروی مدیران قرار می دهد و موجب برداشته شدن گامهای موثری در حوزه نظارت و پیشگیری می شود.

هدایت الله صفری با تشریح اقدامات و ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته توسط اداره کل کمیته امداد استان قزوین افزود: معطوف شدن نگاه به اقشار آسیب پذیر جامعه، نهادینه کردن مدیریت مصرف، سطح بندی خدمات و متناسب نیاز روز با رویکرد فرهنگی، توانمند سازی، اشتغال و خودکفائی از مهمترین ویژگی ها و اهداف امدادگران است.

وی با تاکید بر اهمیت نظارت گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) با سه نوع نظارت برنامه ای، عمومی و تخصصی تلاش می کند تا ضمن نهادینه شدن فرهنگ نظارت، همبستگی و همدلی در جامعه و همچنین تلاش و کوشش در درون خانواده ها تقویت شود.

