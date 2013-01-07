دنیا پرستی آفتی است که مسلمان را از حق باز می دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور ضمن گفت: دی، ماه مهم و پرحادثه ای برای ملت ایران در گذشته و اکنون است که دراین سالها با مناسبتهای ملی ومذهبی توأم شده است.

وی افزود: هر روز دی ماه می تواند یک مطلب و یک عنوان باشد که 9 دی ماه به واسطه حمایت ملت ایران ازولایت وخنثی سازی فتنه روز بسیار مهمی درتاریخ ایران است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان در ادامه به ارزشمندی برنامه های صبحگاه اداره کل آموزش وپرورش اشاره کرد و اظهار داشت: همه ما نیاز به موعظه وپند و نکات اخلاقی داریم که در این صبحگاه این مطالب به خوبی ارائه می شود.

امام جمعه موقت کرمان درادامه به بحث های نگرانی پیامبر(ص) بعد از رحلت شان اشاره کرد و گفت: هر انسانی که یک خدمت را انجام می دهد و به واسطه آن زحمت می کشد قطعاً نگران آینده و عواقب آن است.

حجت الاسلام مهدی عرب پور گفت: مهمترین دغدغه های پیغمبر(ص) بعد از سامان دادن نظام اسلام وگسترش آن در بین کشورهای دیگر در بخش های اجتماعی و خصوصی و فردی است که اولین نگرانی ایشان بعد از رحلت بحث رهبری و مسئولیت جامعه بعد از خود است.

وی به دیگر دغدغه های پیامبراکرم (ص) بعد از رحلت شان از جمله هواپرستی و دنیاپرستی مسلمانان اشاره کرد و بیان داشت: دنیا پرستی آفتی است که یک مسلمان را از حق باز می دارد که امروز ما آندر بین مسلمانان و برخی از افراد مشاهده می کنیم.