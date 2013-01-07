آتش سوزی یک مدرسه روستایی در اردبیل/ خبری که تائید و تکذیب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اظهارات اولیه آتش سوزی در مدرسه "وحدت" روستای "مازافا" شهرستان مشگین شهر پس از شعله ور شدن بخاری نفتی چکه ای اتفاق افتاده و با تلاش معلم مدرسه و مهار آن دانش آموزان از شعله های آتش نجات یافته اند.

خبرها حاکی از آن است که این آتش سوزی به دلیل غیر استاندار بودن بخاری و استفاده از بخاری چکه ای نفتی اتفاق افتاده و پس از شعله ور شدن بخاری با تلاش معلم آتش مهار شده و آسیب جانی متوجه دانش آموزان نشده است.

در حالی اخبار آتش سوزی در مدرسه روستایی مشگین شهر اعلام شد که پیش از این مسئولان آموزش و پرورش تمامی نهادهای مسئول و شهروندان را از سلامت و استاندارد بودن بخاری های مدارس استان مطمئن و نبود حتی یک بخاری غیر استاندارد را نوید داده بود.

محمود زاده: تمام بخاری های مدارس استاندارد است

احمد محمودزاده به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در اظهارات اخیر خود با بیان اینکه تمامی بخاری های مدارس استاندارد است، تاکید کرده است که حتی در انبارهای آموزش و پرورش یک بخاری غیر استاندارد نداریم.

وی علاوه بر این ضمن اشاره به توزیع 300 بخاری نفتی و هزار و 600 بخاری گازی استاندارد در مدارس اردبیل از توزیع مجدد 200 بخاری نفتی و گازرسانی به 144 مدرسه خبر داده است.

کمیته بحران چاره اندیشی کند

اظهارات این مدیر در حالی است که در آخرین جلسه کمیته بحران اردبیل، مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل با ابراز نگرانی از استاندارد نبودن بخاری های نفتی از اعضای کمیته بحران طلب مساعدت و همکاری کرده است.

یاور وحدتی پور در این جلسه تاکید کرده بود که با توجه به فرا رسیدن فصل سرما حادثه مدرسه پیرانشهر درس عبرتی است تا زمینه بروز حادثه در مدارس استان کنترل شود.

با این وجود مدیران شورای مدیریت بحران استان اردبیل نیز در پاسخ به این نگرانی از خریداری بخاری های استاندارد مطابق با نیاز مدارس خبر داده و اعلام کرده بودند که به نظر می رسد در این حوزه مشکلی وجود نداشته باشد.

این شورا در عین حال یادآور شده بود در صورتی که مسئولان آموزش و پرورش نسبت به عدم اطمینان بخاری ها نظر دیگری داشته باشند کمیته بحران می تواند نیاز مدارس را تامین کند.

اعلام برخورد با عوامل خاطی

اما آنچه که در این خبر بیشتر جلب توجه می کند تائید و تکذیب آن است، چنانچه مدیر کل آموزش و پرورش در مصاحبه نخست خود و در واکنش به آن از بررسی موضوع و حتی برخورد با خاطیان به دلیل عدم اجرای طرح جمع آوری بخاریهای غیراستاندارد که پیش از این ابلاغ شده است، خبر داده بود.

محمودزاده در گفتگوی خود با یکی از رسانه های استان تصریح کرده بود با وجود اینکه جمع آوری بخاری های چکه ای از مدتها پیش به تمامی مدارس و مسئولان آموزش و پرورش ابلاغ گردیده کوتاهی در اجرای این طرح موجب وقوع این حادثه شده است.

آتش سوزی تکذیب می شود

در عین حال آموزش و پرورش استان یک روز بعد از وقوع حادثه با ارسال فکس به واحد خبر صدا و سیما مرکز اردبیل به دلیل اعلام این خبر برای اولین بار از رادیو و رونوشت آن به خبرگزاری های استان وقوع آتش سوزی را تکذیب کرد. این تکذبیه از سوی مسئول آموزش و پرورس منطقه "ارشق" مشگین شهر به آموزش و پرورش استان ارسال شده و سپس با پاراف روابط عمومی این سازمان و به صورت دست نوشته تکذیبیه آورده شده است.

در متن نمابر ارسالی تاکید شده که موضوع دقیقا بررسی و هیچگونه آتش سوزی در مدارس روستای مازافا اتفاق نیفتاده است، لذا خبر مربوطه تکذیب می شود. این متن اضافه کرده است که تمام بخاری های مورد استفاده در کلاسهای آموزشی مدارس این منطقه نیز استاندارد است."

آموزش و پرورش: علت حادثه سرخ شدن شعله بخاری است

پس از ارسال این فکس مدیر کل آموزش و پرورش استان یک روز بعد طی مصاحبه ای تلویحا وقوع حادثه ای را در این مدرسه تائید و یادآور شده که در این حادثه به علت سرخ شدن شعله بخاری و افزایش دما معلم برای جلوگیری از آتش سوزی بخاری را سریعا خاموش کرده است.

محمودزاده مجددا در حالی وقوع آتش سوزی در این مدرسه را تکذیب می کند که نماینده این شهرستان قویا آن را تائید و حتی در گفتگو با سایت رسمی مجلس آن را پیگیری می کند.

آموزش و پرورش اخطار ها را جدی نگرفت

در همین حال نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی با انتشار اخبار آتش سوزی مدرسه وحدت روستای "مازافا" این خبر را تائید کرده است، همچنین در گفتگو با خبرنگاران از ضعف عملکرد آموزش و پرورش انتقاد کرد.

یونس اسدی در گفتگوی دیروز خود تصریح کرد: با وجود اینکه جمع آوری بخاری های غیر استاندارد و بویژه بخاری های چکه ای بارها از طریق تریبون مجلس و جلسات و نشست‌های مختلف از مسئولان آموزش و پرورش خواسته شده اما ترتیب اثر نمی شود و نتیجه آن آتش سوزی مدرسه روستایی مشگین شهر است.

وی افزود: مسئولان به جای تدبیر امور، عملکرد خود را به ارائه آمارها و وعده های بی اساس محدود کرده اند و این موضوع نمی تواند حادثه ای که تهدید می کند را مهار کند.

اسدی با یادآوری آتش‌سوزی دبستان وحدت مشگین‌شهر افزود: آتش‌سوزی رخ داده در این مدرسه در صورتی که تلفات جانی به همراه داشت، هیچ کس نمی‌توانست این خسارات سنگین را که بر اثر قصور و کوتاهی مسئولان آموزش و پرورش رخ داده، جبران کند.

وی عقیده دارد مسئولان آموزش و پرورش به جای تدبیر در امور سعی می‌کنند با دادن وعده‌هایی که عملی نمی‌شود تنها زمینه نگرانی خانواده‌ها و برخی دلسوزان را به وجود ‌آورند.

نماینده مردم مشگین شهر ادامه داد: از وزیر و مدیرکل استانی آموزش و پرورش انتظار داریم که در این زمینه شفاف و روشن به مردم اعلام کنند که قصور مدرسه وحدت مشگین‌شهر به گردن چه کسی است و تا چه زمانی باید شاهد وعده‌هایی باشیم که عملیاتی نمی‌شوند.

50 درصد وسایل گرمایشی مدارس اردبیل بخاری نفتی قدیمی است

وی با بیان اینکه مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در نشست‌های اخیر خود اعلام کرده بود هیچ بخاری نفتی چکه‌ای در مدارس اردبیل وجود ندارد، بیان داشت: حادثه دبستان وحدت مشگین شهر نشان داد که این امر محقق نشده است.

اسدی اضافه کرد: برخلاف آمارهای غلط مسئولان آموزش و پرورش اردبیل در بحث وسایل گرمایشی در مدارس، در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد وسایل گرمایشی در مدارس اردبیل را بخاری‌های نفتی قدیمی تشکیل می‌دهند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه با بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌های مسئولان مربوطه رخدادهایی همچون آتش سوزی دبستان وحدت مشگین شهر همچنان ادامه دارد، تاکید کرد: انتظار می‌رود در این زمینه راهکارهای عملی پیشگیرانه‌ای لحاظ شود.

در حالی که برخی مسئولان حتی در استاندارد سازی بخاری های مدارس به توافق نظر و اشتراک عقیده دست نمی یابند دانش آموزان اردبیلی در تهدید حادثه ای به سر می برند که با اطلاع قبلی سلامت آنها را نشانه رفته است.

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گزارش: ونوس بهنود