به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اکرامی‌فر، شاعر، محقق و فعال مطبوعاتی با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: من معتقدم جشنواره شعر فجر در هر سال باید بتواند فصل جدیدی در شعر باز کند و به عبارت دیگر تکرار مکررات نباشد.

سراینده «ما با سلیقه مردم پیر می‌شویم» افزود: این فصل جدید هم که می‌گویم به این معنا نیست که بیائیم و بگوئیم که مثلاً پارسال شعر اجتماعی در جشنواره شعر فجر نبوده و حالا این بخش را به آن اضافه کنیم بلکه باید یک تغییر بنیانی و بنیادی در این عرصه صورت گیرد.

محمود اکرامی‌فر اضافه کرد: اگر جشنواره شعر فجر بتواند این کار را انجام دهد، یک قدم رو به جلو گذاشته است و حرفی برای گفتن دارد، در غیر این صورت جشنواره شعر فجر یک کار مفید است اما نه رو به جلو و تاثیر هم دارد اما نه چنان که تغییر ایجاد کند.

دبیر سابق جشنواره بین‌المللی شعر فجر گفت: این مسئله البته مختص جشنواره شعر فجر هم نیست و دست کم در دیگر جشنواره‌های فجر مانند فیلم و تئاتر باید با همین رویکرد حرکت کرد. به هر حال وقتی آثار یک سال را بررسی می‌کنیم، باید به تفاوت‌های شعرهای آن سال با سال‌های قبل هم توجه کنیم.

خالق مجوعه شعر «این کتاب اسم ندارد» همچنین درباره پیشنهاد وزیر ارشاد برای انتخاب بهترین شاعر از نگاه مردم هم تاکید کرد: این پیشنهاد خوبی است و می‌توان برای آن با استفاده از روش‌های نظرسنجی و پژوهش، یک جامعه آماری و یک جامعه نمونه تعریف کرد و از مردم پرسید که کدام شعر در ذهن شما ماندگار بوده است؟

اکرامی‌فر سپس با ذکر مثالی یادآور شد: ما این کار را چند سال قبل در جشنواره شعر رضوی انجام دادیم و در آن از 100 روزنامه‌نگار حیطه ادبیات، استادان دانشگاه، فعالان حوزه شعر و شاعران استان خراسان رضوی پرسیدیم که بهترین شاعر از نظر شما کیست؟

این شاعر ادامه داد: این انتخاب کار بدی نیست و به نظرم پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیشنهاد خوبی است. البته نمی‌تواتن هر شاعری را که از این رهگذر انتخاب می‌شود، بهترین شاعر دانست، اما در هر حال او شاعری است که خودش و شعرش در ذهن و زبان مردم جای دارد.