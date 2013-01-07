  1. ورزش
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۰۸

روزهای دشوار آرسنال/

"آرسن ونگر" در جهنم/ انجام پنج بازی در 13 روز

"آرسن ونگر" در جهنم/ انجام پنج بازی در 13 روز

سرمربی تیم فوتبال آرسنال روزهای دشواری را پیش رو دارد چرا که تیم تحت رهبری این مربی فرانسوی در 13 روز باید پنج بار به میدان برود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال شب گذشته در چارچوب دور سوم رقابت‎های جام حذفی انگلستان در حالیکه تا واپسین لحظات بازی با سوانزی، 2 بر یک پیش بود گل تساوی را دریافت کرد و حالا باید این بازی تکرار شود.

ونگر پس از پایان بازی اظهار داشت: ناراحتم چون نمی خواهم بازی تکرار شود. البته اگر انتخاب بین ماندن و نماندن باشد، ترجیحم این است که بازی تکرار شود. ما می بایست این بازی را می بریدم با این حال نشان دادیم که از روحیه بالایی برخورداریم.

توپچی‎ها یکشنبه هفته آینده با منچسترسیتی بازی دارند. سه روز بعد یعنی در تاریخ 16 ژانویه، آرسنال باید دیدار تکراری برابر سوانزی را بازی کند. این تیم قبل از سفر به برایتون برای بازی در دور چهارم جام حذفی، باید در دربی‌های لندن مقابل چلسی و وستهام بازی کند.

کد مطلب 1785242

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