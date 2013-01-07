دربهای طلایی حرم طفلان مسلم میهمان مردم محمدیه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، این دربها امروز میهمان مردم الوند، محمود آباد نمونه و روستای آقابابای بخش کوهین خواهد بود و قرار است یک ماه دیگر در حرم طفلان مسلم در شهر مصیب عراق نصب شوند.

اجرای طرح امنیت اجتماعی در خیابان راه آهن قزوین

در این طرح که بر اساس مطالبه مردم این منطقه برای مقابله با اراذل و اوباش، توزیع کنندگان مواد مخدر و بر هم زنندگان نظم عمومی اجرا شد پلیس، مقادیر زیادی تجهیزات دریافت ماهواره، بازی های رایانه ای غیر مجاز، لوح فشرده مبتذل، اسلحه شکاری غیر مجاز و موتور سیکلت سرقتی کشف و ضبط کرد.

سرهنگ دارایی جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین در این باره اظهارداشت: در این طرح چند نفر از اراذل و اوباش، توزیع کنندگان مواد مخدر و اتباع غیر مجاز هم دستگیر شدند.

مسابقه ماهانه کتاب در قزوین

به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی مسابقه ماهانه سراسری کتاب در قزوین برگزار می شود.

در ماه جاری۲۰ کتاب برگزیده شد که خوانندگان می توانند با مراجعه به سایت www.booki.ir در این مسابقات شرکت کنند.

این مسابقات با هدف ثبت نقد ونظرات خوانندگان در مورد کتابها و امتیاز دهی به آن برگزار می شود.