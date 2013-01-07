به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره کتابهای خارجی شهرکتاب مرکزی با بیش از 3 هزار عنوان کتاب جدید از 20 دی ماه آغاز میشود. کتابهایی که در این طرح عرضه میشوند، در شاخههای ادبیات (داستان و رمان)، معماری، هنر، تاریخ و... عرضه میشوند و عناوین ویژهای نیز در میان آنها به تاریخ هنر اسلامی اختصاص یافته است. این کتابها، بزرگسال و به زبان انگلیسی هستند و شامل عنوان تا چاپ سال 2013 را دربر میگیرند.
جشنواره زمستانی فروش کتابهای خارجی به منظور دسترسی آسانتر شهروندان به پرفروشترین و تازهترین کتابهای جهان برگزار میشود. در دورههای پیش، بیشترین استقبال از کتابهای خارجی به حوزه رمان اختصاص داشت و اینبار نیز آثار تازه این حوزهها، در دسترس علاقهمندان خواهد بود.
جشنواره 3 هزار عنوان کتاب خارجی از 20 دی در بخش کتابهای خارجی فروشگاه مرکزی شهرکتاب واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان مطهری، نبش کوچه کلاته آغاز میشود.
نظر شما