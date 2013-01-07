  1. فرهنگ و ادب
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۹:۴۹

جشنواره کتاب‌های خارجی شهر کتاب به زودی آغاز می‌شود

جشنواره کتاب‌های خارجی شهر کتاب به زودی آغاز می‌شود

فروشگاه مرکزی شهرکتاب به مناسبت آغاز سال 2013 میلادی، تا چند روز آینده تعداد 3 هزار عنوان کتاب خارجی جدید را در قالب جشنواره زمستانی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره کتاب‌های خارجی شهرکتاب مرکزی با بیش از 3 هزار عنوان کتاب جدید از 20 دی ماه آغاز می‌شود. کتاب‌هایی که در این طرح عرضه می‌شوند، در شاخه‌های ادبیات (داستان و رمان)، معماری، هنر، تاریخ و... عرضه می‌شوند و عناوین ویژه‌ای نیز در میان آن‌ها به تاریخ هنر اسلامی اختصاص یافته است. این کتاب‌ها، بزرگسال و به زبان انگلیسی هستند و شامل عنوان تا چاپ سال 2013 را دربر می‌گیرند.

جشنواره زمستانی فروش کتاب‌های خارجی به منظور دسترسی آسان‌تر شهروندان به پرفروش‌ترین و تازه‌ترین کتاب‌های جهان برگزار می‌شود. در دوره‌های پیش، بیشترین استقبال از کتاب‌های خارجی به حوزه رمان اختصاص داشت و این‌بار نیز آثار تازه این حوزه‌ها، در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

جشنواره 3 هزار عنوان کتاب خارجی از 20 دی در بخش کتاب‌های خارجی فروشگاه مرکزی شهرکتاب واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان مطهری، نبش کوچه‌ کلاته آغاز می‌شود.

کد مطلب 1785248

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار