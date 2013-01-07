به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در جلسه تسریع روند ساخت مرکز فرهنگی پارک موزه دفاع مقدس استان، بیان داشت: پارک موزه، فرهنگ دفاع مقدس را برای نسل های نو روایت خواهد کرد.

وی با اشاره به حماسه جاودانه 10 هزار و 400 شهید دفاع مقدس مازندران، تصریح کرد: باید در پارک موزه دفاع مقدس، شهادت طلبی ها و حماسه سازی های رزمندگان و شهدا را به عالی ترین شکل تصویر کشید.

طاهایی اظهار داشت: پارک موزه ی دفاع مقدس صحنه های دلدادگی ها و دلیر مردی های رزمندگان را در عرصه خطر و جانبازی باز سازی خواهد کرد.

پذیرش دانشجوی بدون آزمون در ۲۹ رشته کارشناسی دانشگاه آزاد



دانشگاه آزاد اسلامی ساری برای ترم بهمن ۹۱ بدون آزمون در ۲۹ رشته کارشناسی پیوسته دانشجو جذب می کند.

داوطلبان می توانند برای ادامه تحصیل در رشته های کارشناسی الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی، تاریخ، تربیت بدنی وعلوم ورزشی- بیومکانیک ورزشی، تربیت بدنی وعلوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی، تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت ورزشی، تربیت بدنی وعلوم ورزشی- ورزش همگانی، راهنمایی ومشاوره، روانشناسی- اصلاح وتربیت، روانشناسی-روانشناسی عمومی ، ریاضیات و کاربردها ، زبان وادبیات انگلیسی ، زبان وادبیات فارسی ، زمین شناسی ، زیست شناسی-عمومی ، علوم تربیتی-آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی و.. بدون آزمون ورودی ثبت نام می کند.

امداد رسانی جاده ای



مهدی ولی پور، مدیر عامل جمعیت استان گفت: امدادرسانی به 430 نفر حادثه دیده برف و کولاک، 172 نفر جاده ای، 50 نفر رانش زمین، 40 نفر سیل و آبگرفتگی ، 50 نفر کوهستان و خدمات حضوری به 352 نفر از جمله اقدامات امدادگران و نجاتگران این جمعیت بوده است.

وی با بیان اینکه 77 نفر از مسافران و در راه ماندگان از خدمات اسکان اضطراری این جمعیت برخوردار شدند گفت: امداد رسانی به 13 حادثه برف کولاک، 49 مورد حادثه جاده ای، چهار مورد سیل و آبگرفتگی و 63 مورد خدمات حضوری، چهار فقره عملیات رها سازی افراد از خودروهای تصادفی و یک مورد اطفا حریق از دیگر اقدامات نجاتگران جمعیت هلال احمر استان در این مدت بوده است.

وی افزود: برای انجام این خدمات بیش از 184 تیم عملیاتی و 86 دستگاه آمبولانس بکارگیری شده است.

بهره گیری از حضور فرهیختگان قرآنی

حجت الاسلام محمد مهدوی، امام جمعه شیرگاه با اشاره به این که قرآن تنها کتاب هدایت بشر و سفینه راستین نجات و سعادت است، بیان داشت: برگزاری مسابقات می تواند در نشر حقایق و فرهنگ قرآنی و توجه دادن جوانان و علاقه مندان به علوم قرآنی بسیار موثر باشد.



وی افزود: باید از حضور نخبگان و فرهیختگان قرآنی در مازندران و دانش و مهارت آنان در جهت ترویج علوم وحیانی به نحو مطلوب بهره گیری شود.



مهدوی با بیان اینکه قرآن کریم به دلیل سازگاری با روح و فطرت بشری، واجد عالی ترین حقایق برای تقویت معرفت جوانان است، عنوان کرد: آشنایی و انس با آیات و معارف الهی جوانان را در برابر مکاتب الحادی و شیطانی مصون می دارد.