قیام 19 دی نقطه عطف دفاع از ولایت و جرقه انقلاب ایران بود

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قیام 19 دی اظهار داشت: شهر قم در تاریخ انقلاب همواره به عنوان پایگاه اصلی و سازمان دهنده قیام و مبارزه علیه نظام ستم شاهی به شمار می رفت و وجود حوزه علمیه و روحانیت متمرکز دراین شهر نیز دراین مهم تاثیر بسزایی داشته است.
وی افزود: آغاز مبارزه و شکل گیری آن و نیز رهبری مردم توسط حضرت امام خمینی(ره) در همین شهر صورت پذیرفت، پس از قیام خونین 15 خرداد 42 نام قم به عنوان مرکز اصلی و هدایت کننده مبارزات بر سر زبان ها افتاد و پس از چهارده سال، قیام 19 دی 56 که آن را "جرقه انقلاب" نیز نامیده اند بار دیگر موجب قیامی همگانی و مبارزاتی گسترده شد.
وی اظهار داشت: مردم در 19 دی، در اعتراض به مطالب موهن روزنامه اطلاعات علیه حضرت امام خمینی(ره)، حرکت های آرام و اعتراضی داشته و برای تظلم خواهی به سمت بیوت مراجع عظام تقلید حرکت کردند که عناصر رژیم ستمشاهی این حرکت های آرام مردمی را تحمل نکرده و با خشونت به سرکوب مردم پرداخته و تعداد زیادی را مجروح و به شهادت رساند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز گفت: قیام 19 دی آئینه ای از حماسه آفرینی و حضور در صحنه مردم برای دفاع از حق و ولایت است که می توان در آن به خوبی نقش موثر مردم و حضور در صحنه آنها در پیروزی حق علیه باطل را دید.
حجت الاسلام مسعودی ولایت و ولایت پذیری مردم ایران را عامل اصلی پیروزی انقلاب و تداوم پر عزت آن دانست و تاکید کرد: نقش ولایت و وحدت رویه در خط مشی رهبری امروز بر همگان آشکار است و این همان رمز پیروزی ایران در مقابل تهدیدها و تهاجم ها است.
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