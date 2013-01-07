قیام 19 دی نقطه عطف دفاع از ولایت و جرقه انقلاب ایران بود

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قیام 19 دی اظهار داشت: شهر قم در تاریخ انقلاب همواره به عنوان پایگاه اصلی و سازمان دهنده قیام و مبارزه علیه نظام ستم شاهی به شمار می رفت و وجود حوزه علمیه و روحانیت متمرکز دراین شهر نیز دراین مهم تاثیر بسزایی داشته است.

وی افزود: آغاز مبارزه و شکل گیری آن و نیز رهبری مردم توسط حضرت امام خمینی(ره) در همین شهر صورت پذیرفت، پس از قیام خونین 15 خرداد 42 نام قم به عنوان مرکز اصلی و هدایت کننده مبارزات بر سر زبان ها افتاد و پس از چهارده سال، قیام 19 دی 56 که آن را "جرقه انقلاب" نیز نامیده اند بار دیگر موجب قیامی همگانی و مبارزاتی گسترده شد.

وی اظهار داشت: مردم در 19 دی، در اعتراض به مطالب موهن روزنامه اطلاعات علیه حضرت امام خمینی(ره)، حرکت های آرام و اعتراضی داشته و برای تظلم خواهی به سمت بیوت مراجع عظام تقلید حرکت کردند که عناصر رژیم ستمشاهی این حرکت های آرام مردمی را تحمل نکرده و با خشونت به سرکوب مردم پرداخته و تعداد زیادی را مجروح و به شهادت رساند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز گفت: قیام 19 دی آئینه ای از حماسه آفرینی و حضور در صحنه مردم برای دفاع از حق و ولایت است که می توان در آن به خوبی نقش موثر مردم و حضور در صحنه آنها در پیروزی حق علیه باطل را دید.

حجت الاسلام مسعودی ولایت و ولایت پذیری مردم ایران را عامل اصلی پیروزی انقلاب و تداوم پر عزت آن دانست و تاکید کرد: نقش ولایت و وحدت رویه در خط مشی رهبری امروز بر همگان آشکار است و این همان رمز پیروزی ایران در مقابل تهدیدها و تهاجم ها است.

وی تصریح کرد: امروز نسل نوزده دی رسالت و وظیفه ای بس سنگین و مهم بر دوش دارد چرا که این نسل علاوه بر درک دوران مبارزه و جهاد علیه طاغوت، آفریننده زیباترین جلوه های ایثار و فداکاری در هشت سال دفاع مقدس بوده و علاوه بر آن مدیریت و گردش امور اجرایی نظام را از آغازین روزهای پیدایش حکومت اسلامی بر عهده داشته است.

وی گفت: انتقال روحیه و انگیزه های مبارزاتی و اعتقادی که باعث آفرینش قیام 19 دی و پیروزی انقلاب شد به نسل امروز و جوانان نسل سوم، اصلی ترین و مهم ترین وظیفه نسل 19 دی است.