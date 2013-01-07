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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

مسعودی در گفتگو با مهر:

قیام 19 دی نقطه عطف دفاع از ولایت و جرقه انقلاب ایران بود

قیام 19 دی نقطه عطف دفاع از ولایت و جرقه انقلاب ایران بود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به سالگرد قیام خونین 19 دی‌ماه سال 56 حوزه علمیه قم با بیان اینکه انگیزه قیام 19دیماه مردم قم، دفاع از ولایت بود این روز را نقط عطفی در تاریخ انقلاب و حضور در صحنه برای دفاع از ولایت برشمرد.

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قیام 19 دی اظهار داشت: شهر قم در تاریخ انقلاب همواره به عنوان پایگاه اصلی و سازمان دهنده قیام و مبارزه علیه نظام ستم شاهی به شمار می رفت و وجود حوزه علمیه و روحانیت متمرکز دراین شهر نیز دراین مهم تاثیر بسزایی داشته است.

وی افزود: آغاز مبارزه و شکل گیری آن و نیز رهبری مردم توسط حضرت امام خمینی(ره) در همین شهر صورت پذیرفت، پس از قیام خونین 15 خرداد 42 نام قم به عنوان مرکز اصلی و هدایت کننده مبارزات بر سر زبان ها افتاد و پس از چهارده سال، قیام 19 دی 56 که آن را "جرقه انقلاب" نیز نامیده اند بار دیگر موجب قیامی همگانی و مبارزاتی گسترده شد.

وی اظهار داشت: مردم در 19 دی، در اعتراض به مطالب موهن روزنامه اطلاعات علیه حضرت امام خمینی(ره)، حرکت های آرام و اعتراضی داشته و برای تظلم خواهی به سمت بیوت مراجع عظام تقلید حرکت کردند که عناصر رژیم ستمشاهی این حرکت های آرام مردمی را تحمل نکرده و با خشونت به سرکوب مردم پرداخته و تعداد زیادی را مجروح و به شهادت رساند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز گفت: قیام 19 دی آئینه ای از حماسه آفرینی و حضور در صحنه مردم برای دفاع از حق و ولایت است که می توان در آن به خوبی نقش موثر مردم و حضور در صحنه آنها در پیروزی حق علیه باطل را دید.

حجت الاسلام مسعودی ولایت و ولایت پذیری مردم ایران را عامل اصلی پیروزی انقلاب و تداوم پر عزت آن دانست و تاکید کرد: نقش ولایت و وحدت رویه در خط مشی رهبری امروز بر همگان آشکار است و این همان رمز پیروزی ایران در مقابل تهدیدها و تهاجم ها است.

وی تصریح کرد: امروز نسل نوزده دی رسالت و وظیفه ای بس سنگین و مهم بر دوش دارد چرا که این نسل علاوه بر درک دوران مبارزه و جهاد علیه طاغوت، آفریننده زیباترین جلوه های ایثار و فداکاری در هشت سال دفاع مقدس بوده و علاوه بر آن مدیریت و گردش امور اجرایی نظام را از آغازین روزهای پیدایش حکومت اسلامی بر عهده داشته است.
 
وی گفت: انتقال روحیه و انگیزه های مبارزاتی و اعتقادی که باعث آفرینش قیام 19 دی و پیروزی انقلاب شد به نسل امروز و جوانان نسل سوم، اصلی ترین و مهم ترین وظیفه نسل 19 دی است.
کد مطلب 1785267

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