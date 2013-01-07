نیر، نمین و کوثر باسوادترین شهرهای اردبیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عیوض سیف الله زاده صبح دوشنبه در جلسه شورای سوادآموزی استان تصریح کرد: براساس این تحقیقات شهرهای بزرگتر به دلیل برخورداری از جمعیت بیشتر تعداد بی سواد و کم سواد بیشتری نیز دارند.

به گفته معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان این شهرستانها از جمله شهرستانهای کوچک و کم جمعیت استان محسوب می شوند.

سیف الله زاده مهمترین مشکلات بی سوادی در این استان را مربوط به مناطق محروم و روستایی برشمرد و افزود: ضروری است با همکاری فرمانداران و بخشداران اجرای طرحهای سوادآموزی تسریع و بی سوادی ریشه کن شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون 91 درصد از شهروندان اردبیلی سواد خواندن و نوشتن دارند، تاکید کرد: این رقم شامل تمامی افراد باسواد در بازه سنی 10 تا 49 ساله است.

سیف الله زاده با بیان اینکه برنامه های گسترده ای برای ریشه کن کردن بی سوادی در سالهای اخیر به اجرا درآمده است، یادآور شد: تعدادی از این افراد که سواد کافی دارند در سایه اجرای همین برنامه ها باسواد شده اند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه سوادآموزی در ارتقای آگاهی جامعه تاثیر مستقیم دارد در نظر داریم مطابق با یک طرح ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه بی سوادی را ریشه کن کنیم.

