400 هکتارزمین و401 آب انبار به اوقاف گراش ملحق شد

حجت الاسلام سعید زین الدینی درگفتگو باخبرنگار مهر اظهارداشت: درپی انعقاد تفاهم نامه بین ادارات کل منابع طبیعی واوقاف وامورخیریه استان ، اوقاف گراش نخستین اداره ای بود که موضوع تفاهم نامه را با دستان تهی و هیچگونه هزینه ای درسطح استان آغاز واولین شهرستانی بودیم که با اجرای این تفاهمنامه توانستیم تعداد 401 آب انبار و400 هکتارزمین رابه اداره اوقاف این شهرستان ملحق کنیم.

وی با انتقاد از درآمد اندک ونامتناسب اوقاف این شهرستان افزود: موضوع تفاهمنامه، واگذاری اراضی موقوفه بود که دولت نسبت به اخذاسناد ثبتی آنها اهتمام وبا تشکیل کارگروههای کارشناسی وتوانستیم این مقدار ملک رابه املاک انفالی اوقاف گراش اضافه کنیم.

رئیس اداره اوقاف وامورخیریه گراش درادامه افزود: ما به ترتیب در روستاههای گزدان وآغصه وخلیلی ازتوابع بخش مرکزی مقدار 900 ، 300 و500 هکتار اراضی موقوفه داشته واین مقداردرمرکزشهرستان به 80 هکتار زمین بالغ است که باتوجه به نفت خیزبودن اراضی روستای خلیلی، این موضوع برای ما حائزاهمیت فراوان بوده که درصورت بهره برداری، منافع اوقاف افزونی یافته وامرتفکیک اراضی بامنابع طبیعی را صرفا با امید به حق ورهنمود مدیرکل اوقاف استان وهمکاری معتمدین وریش سفیدان محلی انجام داده زیراوظیفه ما صیانت از موقوفات ونیات واقفین است.

وی تعداد اسناد اخذشده موقوفات این شهرستان ازسال 1360 تا قبل ازسال 90 تعداد 35 جلد سند اعلام واضافه کرد: ازاین تعداد سند 20 جلد آن متعلق به مساجد بود درحالیکه احدی به تصرف مساجد مبادرت نورزیده وعده ای سودجو، بخشی ازاراضی موقوفه رابه نام خود ثبت می کردند.

حجت الاسلام زین الدینی این تعداد سند را درسال 90 به 128 جلد ودرشش ماهه اول سال جاری نیز 50 سند دیگر را اخذ شده تلقی و با تاکید بر اینکه اوقاف گراش متناسب با شهر و مردم نیک اندیش وواقف گراش نبود بیشترین درآمد موقوفات این شهرستان را بین 15 تا 20 میلیون تومان خواند وگفت: این درحالی است که ما در شش ماهه نخست امسال این مبلغ رابه 170 میلیون تومان افزایش وتاپایان سال آن رابه 250 میلیون تومان افزایش خواهیم داد.

رئیس اوقاف گراش مقدارزمین موقوفه تنهادرخیابان درمانگاه گراش را شش هکتارزمین مسکونی وتجاری برشمرد.

زین الدینی درادامه اضافه کرد: باپیگیریهای معموله اسناد موقوفه ساختمان شورای اسلامی شهرگراش نیزیافته که بااین شوراء درموردپرداخت بهاء 400 میلیون تومانی آن به تعامل رسیده وبخشی دیگرازاسناد اوقافی مجهول است که درحال پیگیری الحاق آنها به این اداره هستیم.

وی درسند چشم انداز5 ساله درآمد اوقاف گراش درسال 90 را39 میلیون تومان وسال جاری را58 میلیون و900 هزارتومان خواند و اضافه کرد: ما درسال 90 این مبلغ رابه 80 میلیون و شش ماهه اول امسال به 170 میلیون تومان افزایش داده که تاپایان سال به 250 میلیون تومان بالغ خواهدشد.

رئیس اوقاف این شهرستان دربخش دیگری به هزینه مبلغ 60 میلیون تومانی تجدیدبناء اداره واحداث مهمانسرا ازمحل اعتبارات اداره کل اشاره وهزینه هارامبلغ 38 میلیون و250 هزارتومان تخصیصی به مجالس روضه خوانی،19 میلیون و800 هزارتومان آب رسانی به مناطق محروم و5 میلیون و800 هزارتومان پرداختی به محافل قرآنی درسطح شهرستان ذکر و مبلغ 40 میلیون تومان اعتباراستانی نیز اختصاصی به تعمیروتجهیزمساجدروستایی ومبلغ 18 میلیون و250 هزارتومان به مستمندان واطعام مساعدتی برشمرد.