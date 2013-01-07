  1. فرهنگ و ادب
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

حسین‌نژاد:

مهلت ارسال آثار به جشنواره «مهر باران» تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره «مهر باران» تمدید شد

براساس اعلام معاون فعالیت‌های اجتماعی سازمان دانشجویان، مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره سراسری دانشجویی، فرهنگی حمایت از محرومان «مهر باران» تا 30 دی ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسین‌نژاد، شاعر، طنزپرداز و معاون فعالیت‌های اجتماعی سازمان دانشجویان ایران گفت: مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره دانشجویی، فرهنگی «مهرباران» که در بخش‌های عکس، شعر، داستان کوتاه، مقاله، وبلاگ و کاریکاتور برگزار می‌شود، تا  30 دی‌ماه سال جاری تمدید شد.

وی افزود: شرکت طلاب در این جشنواره بدون مانع است. موضوعات این جشنواره دانشجویی فرهنگی را «احسان و نیکوکاری»، «فرهنگ جهادی و محرومیت‌زدایی فرهنگی» و «جایگاه و نقش نهادهای مردمی و غیر دولتی در محرومیت‌زدایی» تشکیل می‌دهند و از فعالان دانشجویی و حوزوی گروه‌های مختلف محرومیت زدایی دعوت می‌کنیم تا در این جشنواره شرکت کنند.

حسین‌نژاد ادامه داد:‌ در جشنواره مهر باران از  مشارکت و حمایت سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌ احمر جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره‌ کل امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور، ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، دفاتر فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه جامع علمی ـ کابردی، دانشگاه پیام نور و همچنین، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، خانه فعالان مجازی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی بهره برده‌ایم.

معاون فعالیت‌های اجتماعی سازمان دانشجویان، جوایز این جشنواره را اعطای سهمیه عمره مفرده، مبلغ 7 میلیون ریال کمک‌هزینه به همراه 4 میلیون ریال تسهیلات به نفر اول، اعطای سهمیه عتبات عالیات و مبلغ 5میلیون ریال کمک‌هزینه به همراه 3 میلیون ریال تسهیلات به نفر دوم، اعطای سهمیه عتبات عالیات و مبلغ 3 میلیون ریال کمک‌هزینه به همراه 2 میلیون ریال تسهیلات به نفر سوم، پرداخت 2 میلیون ریال بن کتاب به نفر چهارم و پرداخت یک میلیون ریال بن کتاب به نفر پنجم هر بخش اعلام کرد.

حسین‌نژاد گفت: دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی، طلاب و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها با حداکثر یک سال فاصله فارغ‌التحصیلی می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند. کلیه مراحل ثبت نام و ارسال اثر به صورت مجازی انجام می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت آگاهی‌های بیشتر و ارسال آثار خود به نشانی www.mehrbaran.ir  مراجعه کنند.

کد مطلب 1785277

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