مهلت ارسال آثار به جشنواره «مهر باران» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسیننژاد، شاعر، طنزپرداز و معاون فعالیتهای اجتماعی سازمان دانشجویان ایران گفت: مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره دانشجویی، فرهنگی «مهرباران» که در بخشهای عکس، شعر، داستان کوتاه، مقاله، وبلاگ و کاریکاتور برگزار میشود، تا 30 دیماه سال جاری تمدید شد.
وی افزود: شرکت طلاب در این جشنواره بدون مانع است. موضوعات این جشنواره دانشجویی فرهنگی را «احسان و نیکوکاری»، «فرهنگ جهادی و محرومیتزدایی فرهنگی» و «جایگاه و نقش نهادهای مردمی و غیر دولتی در محرومیتزدایی» تشکیل میدهند و از فعالان دانشجویی و حوزوی گروههای مختلف محرومیت زدایی دعوت میکنیم تا در این جشنواره شرکت کنند.
حسیننژاد ادامه داد: در جشنواره مهر باران از مشارکت و حمایت سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره کل امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور، ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، دفاتر فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه جامع علمی ـ کابردی، دانشگاه پیام نور و همچنین، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، خانه فعالان مجازی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی بهره بردهایم.
معاون فعالیتهای اجتماعی سازمان دانشجویان، جوایز این جشنواره را اعطای سهمیه عمره مفرده، مبلغ 7 میلیون ریال کمکهزینه به همراه 4 میلیون ریال تسهیلات به نفر اول، اعطای سهمیه عتبات عالیات و مبلغ 5میلیون ریال کمکهزینه به همراه 3 میلیون ریال تسهیلات به نفر دوم، اعطای سهمیه عتبات عالیات و مبلغ 3 میلیون ریال کمکهزینه به همراه 2 میلیون ریال تسهیلات به نفر سوم، پرداخت 2 میلیون ریال بن کتاب به نفر چهارم و پرداخت یک میلیون ریال بن کتاب به نفر پنجم هر بخش اعلام کرد.
حسیننژاد گفت: دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی، طلاب و فارغ التحصیلان دانشگاهها با حداکثر یک سال فاصله فارغالتحصیلی میتوانند در این جشنواره شرکت کنند. کلیه مراحل ثبت نام و ارسال اثر به صورت مجازی انجام میشود. علاقهمندان میتوانند برای دریافت آگاهیهای بیشتر و ارسال آثار خود به نشانی www.mehrbaran.ir مراجعه کنند.
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