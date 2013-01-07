چهار کشتی چینی وارد آبهای مورد اختلاف با ژاپن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، این چهار کشتی از نوع کشتی های تجسسی هستند که وارد آبهای مورد اختلاف توکیو- پکن در نزدیک جزایر مورد اختلاف در دریایی چین شرقی شده اند.

این نخستین بار از 31 دسامبر است که چنین اتفاقی در منطقه فوق و در حوزه اختلافات مرزی دو کشور رخ می دهد.

ژاپن و چین درباره چند جزیره در دریایی چین شرقی اختلاف دارند. این اختلاف پس از آنکه ژاپن در سپتامبر سال گذشته (2012) اعلام کرد که این جزایر را از مالکان ژاپنی آن خریداری می کند شدیدتر شد.

این جزایر غیر مسکونی برای چند دهه است که از سوی ژاپن اداره می شود اما چین هم ادعا دارد که متعلق به آن کشور هستند.

چینی ها این جزایر را به سبک خود "دیائویو" می نامند در حالی که نام ژاپنی آن "سنکائو" است.

دفتر مرکزی نگهبان ساحلی در ناها در استان اوکیناوا اعلام کرده که گارد ساحلی ژاپن از کشتی ها خواسته تا قبل از ظهر این منطقه را ترک کنند.