  1. بین الملل
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۳۰

چهار کشتی چینی وارد آبهای مورد اختلاف با ژاپن شدند

چهار کشتی چینی وارد آبهای مورد اختلاف با ژاپن شدند

گارد ساحلی ژاپن از ورود چهار کشتی چینی به آبهای ژاپن در نزدیکی جزایر مورد اختلاف دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، این چهار کشتی از نوع کشتی های تجسسی هستند که وارد آبهای مورد اختلاف توکیو- پکن در نزدیک جزایر مورد اختلاف در دریایی چین شرقی شده اند.

این نخستین بار از 31 دسامبر است که چنین اتفاقی در منطقه فوق و در حوزه اختلافات مرزی دو کشور رخ می دهد.

ژاپن و چین درباره چند جزیره در دریایی چین شرقی اختلاف دارند. این اختلاف پس از آنکه ژاپن در سپتامبر سال گذشته (2012) اعلام کرد که این جزایر را از مالکان ژاپنی آن خریداری می کند شدیدتر شد.

این جزایر غیر مسکونی برای چند دهه است که از سوی ژاپن اداره می شود اما چین هم ادعا دارد که متعلق به آن کشور هستند.

چینی ها این جزایر را به سبک خود "دیائویو" می نامند در حالی که نام ژاپنی آن "سنکائو" است.

دفتر مرکزی نگهبان ساحلی در ناها در استان اوکیناوا اعلام کرده که گارد ساحلی ژاپن از کشتی ها خواسته تا قبل از ظهر این منطقه را ترک کنند.

کد مطلب 1785282

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها