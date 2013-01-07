اگر دخالت می کردیم اوضاع بحرین اینگونه نبود/پاسخ فنی ایران به نگرانی اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران نگاهی یکسان به سوریه و بحرین دارد چرا که هر دو کشور نیازمند راهکاری سیاسی هستند؛ و ایران برای بحرین مانند سوریه طرح سیاسی دارد.



"حسین امیر عبداللهیان" خاطر نشان کرد: حکومت بحرین به خوبی می داند که ایران نگاه یکسانی به بحرین و سوریه دارد؛ هم سوریه نیازمند راهکار سیاسی است و هم بحرین.



عبداللهیان در بخش دیگری از گفتگو با شبکه العالم تصریح کرد: ایران برای بحرین همانند سوریه طرح سیاسی دارد؛ این طرح را به طرق مختلف به حکومت بحرین منتقل کرده ایم حتی این طرح را به گروه های معارض بحرین نیز گفته ایم و امیدواریم که خشونت ها در بحرین متوقف شود و حکومت به مطالبات مسالمت آمیز و دموکراتیک مردم توجه کند، تا مردم و حکومت در یک چارچوب سیاسی بتوانند آینده کشورشان را رقم بزنند.



وی خاطرنشان کرد: لغو تابعیت ها، سرکوب و کشتارها در دو سال گذشته در بحرین نه تنها بحران این کشور را حل نکرده، بلکه وضع به گونه ای شده است که برخی کشورهای غربی و مجامع بین المللی درباره وضعیت بحرین هشدار داده اند.



سناریوی قدیمی ایران هراسی در منطقه



عبداللهیان درباره اتهام برخی رسانه ها به ایران مبنی بر دخالت در امور کشورهایی مانند عراق، سوریه و بحرین گفت: این سناریویی قدیمی است که دشمنان فرامنطقه ای ایران با هدف ایران هراسی و تحقق سیاست های خودشان مطرح می کنند.



عبداللهیان افزود: واقعیت این است که دشمنان ایران به کشورهای منطقه چنین القا می کنند که تشعشعات نیروگاه برق بوشهر کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.



پاسخ فنی ایران به کشورهای منطقه



به گزارش مهر، وی تصریح کرد: ما هم پاسخ های فنی به این کشورها دادیم، و برای اینکه به این کشورها اطمینان خاطر بدهیم، به آنها می گوییم که می توانند تیم های تخصصی خود را به نیروگاه برق بوشهر بفرستد تا از این نیروگاه بازدید کنند .



عبداللهیان ادامه داد: به عنوان مثال یکی از مقامات کشوری در حاشیه خلیج فارس می گفت که ما نگران عملی شدن تهدیدهای خارجی و وقوع جنگ در ایران و آسیب دیدن کشورهای حاشیه خلیج فارس بودیم، و مقامات نظامی ایران گاهی اوقات صریحا تهدید می کنند که اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی به فرض محال ایران را هدف حمله قرار بدهند، ایران فورا منافع و پایگاه های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را هدف قرار خواهد داد و ما می ترسیدیم که موشک های ایرانی که قرار است پایگاه های رژیم صهیونیستی را هدف قرار بدهد، با کمی اشتباه به کاخ های ما اصابت کند؛ ولی پس از اینکه ایران ماهواره در مدار زمین مستقر کرد اطمینان حاصل کردیم که اقدامات دانشمندان ایرانی، اقدامات دقیقی است.



سوریه حتی اگر سلاح شیمیایی داشته باشد، استفاده نمی کند



عبداللهیان گفت : خبرنگاری در مسکو از من پرسید که آیا ایران از عدم استفاده نظام بشار اسد از سلاح های شیمیایی علیه مردم سوریه مطمئن است، و من به او گفتم که نظام بشار اسد تضمین های لازم را به ایران ، روسیه و دیگر طرف ها داده که اگر چنین سلاح هایی هم داشته باشد، از آن استفاده نخواهد کرد.



دلیل استفاده از گازهای سمی و شیمیایی در بحرین چیست؟



وی خاطرنشان کرد: از این خبرنگار پرسیدم که چرا گازهای سمی و شیمیایی در بحرین استفاده می شود؛ و تاکنون دهها نفر از مردم این کشور بسیار کم جمعیت براثر استنشاق این گازها که از سوی کشورهای غربی در اختیار حکومت بحرین گذاشته شده است، شهید شده اند، و برخی هم که مقاومت زیادی داشته اند، مجروح شده اند.



معاون وزیر امورخارجه تأکید کرد: در نشستی که شورای همکاری خلیج فارس در بحرین برگزار کرد، ادعای مداخله ایران در امور کشورهای منطقه مطرح شد، ولی همین کشورها به خوبی می دانند که ایران هیچ مداخله ای نمی کند.



ایران در امور بحرین دخالت نمی کند



وی ادامه داد: کشورهای منطقه از جمله حکومت بحرین می دانند که ایران در امور بحرین دخالت نمی کند و اگر دخالت می کرد ، امروز وضعیت بحرین وضعیت دیگری بود.



عبداللهیان تأکید کرد: راهبرد ایران حتی در حوزه دفاعی، حمایت از کشورهای همسایه و صیانت از امنیت منطقه است؛ و چیزی غیر از این در سیاست ایران وجود ندارد.



عبدللهیان گفت : ایران بهترین دوست کشورهای منطقه بوده و خواهد ماند.



عبداللهیان اظهار داشت : بحرین نیازمند راهکار سیاسی است؛ ما از بی توجهی حکومت بحرین به مطالبات مردم در این دو سال گذشته، انحلال مجلس قانونی و مشروع بحرین و لغو تابعیت برخی از نمایندگان و ارسال تجهیزات جنگی و اعزام نیروهای نظامی یک کشور همسایه به بحرین و متعاقباً پیچیده تر شدن وضعیت این کشور متأسف هستیم.



عبداللهیان افزود: ما از اینکه می بینیم حضور نظامی یک کشور همسایه در بحرین باعث خدشه دار شدن استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور شده، نگران هستیم؛ و آرزو می کنیم که بحرین استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی خود را توسط حکومت ، مردم و پارلمان این کشور بازیابد.



سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به مصر



عبداللهیان درباره سفر "علی اکبر صالحی" وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران به مصر گفت: آقای دکتر صالحی در چارچوب توجه ایران به قاره آفریقا این هفته به مصر سفر می کند. سفر وی از کشور بنین شروع شد؛ و صالحی در تحلیف رئیس جمهوری کشور غنا شرکت می کند؛ سپس راهی بورکینافاسو خواهد شد و در نهایت به مصر سفر خواهد کرد.



وی افزود: صالحی در قاهره درباره مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه ای از جمله سوریه بحث و تبادل نظر خواهد کرد، و پیش بینی می شود که با محمد مرسی رئیس جمهور مصر نیز دیدار کند.