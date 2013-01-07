زمین لرزه سیرچ خسارتی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه بخش سیرچ در شهرستان کرمان با زمین لرزه به شدت 4.5 ریشتر و عمق هشت کیلومتری زمین لرزید.

به دلیل عمق کم زمین لرزه تکانهای زلزله به خوبی توسط مردم این بخش احساس شد اما طبق اعلام مسئولان محلی و بعد از بررسی روستاهای اطراف بخش سیرچ هیچ گونه گزارشی در خصوص خسارت احتمالی زمین لرزه دریافت نشده است.

بخش سیرچ که در ارتفاعاتی به همین نام واقع شده است به همراه گلباف از زلزله خیز ترین مناطق شهرستان کرمان محسوب می شود و گسل سیرچ و گلباف از جمله 18 گسل فعال استان کرمان است که طی سالهای اخیر موجب بروز خسارتهای مالی و جانی بسیاری در این مناطق شده است.

مقاوم سازیهای صورت گرفته پس از زمین لرزه قوی سالهای گذشته این بخشها موجب شده است زمین لرزه 4.5 ریشتری روز گذشته خسارتی در برنداشته باشد.