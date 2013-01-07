حمایت از پرچمداران فوتبال خراسان رضوی/ پیام از گردونه خارج شد

عباس چمنیان در گفتگو با مهر اظهار کرد: این درست است که تیم فوتبال ابومسلم با توجه به قدمت، سابقه و طرفداران زیادی که دارد مورد توجه همه رسانه ها قرار می گیرد ولی نباید فراموش کنیم علاوه بر تیم محبوب و پر طرفدار ابومسلم سه تیم دیگر نیز جزء پرچمداران فوتبال استان هستند که باید از آنها حمایت کنیم.

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی افزود: در حال حاضر سه تیم فوتبال سیاه جامگان، آرمان رضا و شهرداری قوچان به عنوان نمایندگان فوتبال استان در لیگ دو و سه کشور تمام تلاششان زنده ماندن فوتبال در استان است.

چمنیان تاکید کرد: هسته اصلی فوتبال استان را باید در این سه تیم جستجو کرد.

وی گفت: تقریبا صد درصد بازیکنان، مربیان و کادر تشکیل دهنده این تیم ها بومی خراسان رضوی هستند.

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی افزود: در واقع تیم های سیاه جامگان، آرمان رضا و شهرداری قوچان چکیده فوتبال استان هستند که توانسته اند امید را در فوتبال استان زنده نگه دارند.

چمنیان با تبیین جایگاه تیم فوتبال سیاه جامگان در لیگ دسته دو کشور اظهار کرد: سیاه جامگان در حال حاضر در وضعیت خوبی به سر می برد و همواره از ابتدای آغاز این فصل از لیگ دسته دو کشور جزء تیم های مدعی و بالای جدول بوده است.

وی افزود: سیاه جامگاه روند بسیار خوبی را در پیش گرفته است که امیدواریم این تیم با ادامه همین روند بتواند با صعود به لیگ دسته یک چشم و دل فوتبال استان را به حضور یک تیم دیگر در لیگ دسته یک کشور روشن کند.

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی با اشاره به عملکرد خوب تیم فوتبال آرمان رضا مشهد بیان کرد: این تیم نیز همانند تیم فوتبال سیاه جامگان ضمن اینکه به صورت خصوصی و با سرمایه این بخش اداره می شود از ابتدای فصل عملکرد خوب و قابل قبولی داشته است.

چمنیان با بیان این نکته که هیئت فوتبال استان ملزم به حمایت از همه تیم های فوتبال استان است تاکید کرد: هیئت فوتبال از همه تیم های که باعث پیشرفت فوتبال استان شوند حمایت خواهد کرد.

وی با ابراز تاسف از وضعیت پیش آمده برای تیم فوتبال پیام مشهد گفت: این تیم به دلیل گرفتار شدن در چرخه مشکلات متعدد خود به خود از گردونه فوتبال استان خارج شد.

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی با تمجید از عملکرد تیم فوتبال شهرداری قوچان اظهار کرد: شهرداری قوچان که در حال حاضر در لیگ دسته سه کار می کند توانسته با عملکرد خوبش امید به پیشرفت را در دل فوتبال دوستان و جوانان استان زنده نگه دارد.

چمنیان افزود: به هر صورت حضور چند تیم خوب فوتبال در استان می تواند چراغ فوتبال استان را پر رنگ تر و درخشان تر کند و حضور همین تیم ها در نهایت باعث معرفی بازیکنان و استعداد های فوتبالی بسیار خوبی به جامعه ورزشی استان و کشور خواهد شد.

وی با اشاره به نقش و جایگاه رسانه های استان در حمایت از تیم های ورزش استان بیان کرد: انصافا همه رسانه های استان تاکنون حمایت خوبی از ورزش استان بویژه تیم های فوتبال استان داشته اند اما با توجه به ظرفیت های بالای ورزش استان برای حمایت از این ظرفیت های بالا هنوز جای کار بسیاری وجود دارد.