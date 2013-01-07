  1. سیاست
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

سخنگوی نیروهای مسلح:

القاعده بلای ‌جان آمریکا و ارتجاع عرب می‌شود

القاعده بلای ‌جان آمریکا و ارتجاع عرب می‌شود

معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت : تروریسم دست ساز آمریکا و ارتجاع عرب و رژیم های منافق باید منتظر اقدامات جنایتکارانه دست پروردگان خود باشند، القاعده دیر یا زود محیط آنها را ناامن خواهد کرد.

سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری اظهار داشت: پیروزی چهارم مقاومت در برابر استکبار و ارتجاع در منطقه رقم خورده است و سوریه دشمنانش را وادار به فرار از این کشور خواهد کرد.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور همچنین اعلام داشت: هدف نهایی از دشمنی با دولت و ملت سوریه، حزب الله و فلسطین خارج کردن رژیم اشغالگر از محاصره است، اسرائیلی های غاصب چاره ای جز خروج از سرزمین های اشغالی را ندارند.

سخنگوی نیروهای مسلح افزود: تروریسم دست ساز آمریکا و ارتجاع عرب و رژیم های منافق باید منتظر اقدامات جنایتکارانه دست پروردگان خود باشند، القاعده دیر یا زود محیط آنها را ناامن خواهد کرد.

جزایری در پایان تاکید نمود: آمریکا و اروپا در آینده از صدمات تروریست های مجهز شده و بی هدف در امان نخواهند بود. این هشداری است که قبلا نیز از طرف ما اعلام شده است.

کد مطلب 1785290

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