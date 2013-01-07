اعزام 100 مبلغ به مناسبت دهه آخر صفر در بوئین زهرا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی عباسی در این باره اظهارداشت: با توجه به درخواست های مردمی و هماهنگی انجام شده از سوی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوئین زهرا با حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و روحانیون بومی، مستقر و طرح هجرت شهرستان بوئین زهرا، 100 مبلغ و روحانی و مبلغه به مناطق مختلف شهری و روستایی بوئین زهرا و آوج به‌ منظور تبلیغ در دهه آخر صفر سالجاری اعزام شدند.

بازدید کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی بوئین زهرا از خانه عالم روستای خونان

رضا نوروزی مسئول روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوئین زهرا از بازدید کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی این شهرستان از خانه عالم روستای خونان خبر داد.

حجت الاسلام عباسی کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوئین زهرا در این بازدید بر تعمیر و رفع مشکلات خانه عالم از طریق دهیاری تأکید کرد و گفت: مردم بایستی با روحانی روستا همراه باشند و در امور پیش رو با وی همکاری کنند تا مبلغ بتواند کار فرهنگی انجام دهد.

در ادامه میرزایی دهیار روستای خونان قول مساعد داد تا نسبت به رفع مشکلات خانه عالم این روستا با اداره تبلیغات

اسلامی شهرستان بوئین زهرا همکاری و مساعدت لازم بعمل آید.

برگزاری جلسه کمیته فرهنگی شورای امربه معروف و نهی از منکر

مسئول روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان البرز، از برگزاری جلسه کمیته فرهنگی شورای امر به معروف و نهی از منکر با حضور حجت الاسلام محمد صادق جانمحمدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان خبر داد.

جلسه کمیته فرهنگی شورای امربه معروف و نهی از منکر با حضور اعضای کمیته شورای فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان البرز در شهر محمدیه و در محل دفتر امام جمعه این شهر برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل، اعضاء در مورد شیوه های جدید امر به معروف و نهی از منکر در بین اقشار مختلف سطح شهرستان البرز با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند و هریک راهکارها و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کردند.