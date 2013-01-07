کامرون و کلگ بدنبال اعتماد از دست رفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "نیک کلگ" و "دیوید کامرون" رهبران دولت ائتلافی انگلیس امروز دوشنبه طرحی را در مجلس عوام مطرح می کنند که به موجب آن سالمندان انگلیسی خدمات بلند مدت دریافت کرده و حقوق بازنشستگی نیز افزایش می یابد.

این در حالی است که بواسطه مشکلات اقتصادی و کاهش درآمد مردم، محبوبیت کامرون به عنوان رهبر حزب محافظه کار و نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات، کاهش یافته است.

نیک کلگ و دیوید کامرون

اما به رغم مشکلات اقتصادی مردم انگلیس، کلگ و کامرون سعی دارند که بر اتحاد خود تاکید کنند در همین راستا بیانیه ای صادر کرده و در آن اعلام کرده اند که ماموریت آنها بهبود شرایط زندگی مردم انگلیس است.

از سوی دیگر قرار است که امشب نیز کلگ و کامرون در داونینگ استریت در برابر خبرنگاران قرار بگیرند و به پرسش های آنها پاسخ بگویند.

علاوه بر طرح هایی که اشاره شد کامرون و کلگ در نظر دارند تا طرح های دیگری همچون کمک به والدین برای تامین هزینه های زندگی و مخارج کودکان و یافتن راه هایی برای افزایش سرمایه گذاری در بخش زیرساخت های حمل و نقل مطرح کنند.

کلگ و کامرون در حالی بر ائتلاف میان خود تاکید می کنند که احزاب آنها در مواردی همچون اصلاحات سیاسی و رابطه انگلیس با اتحادیه اروپا با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

در این میان حزب لیبرال دموکرات که بعد از ائتلاف با حزب محافه کار تعدادی از هوادارن خود را از دست داده و با توجه به آن اگر انگلیس شاهد برگزاری انتخابات زودهنگام باشد، کلگ نمی تواند موفقیت قبلی خود را تکرار کند.