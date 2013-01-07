  1. اقتصاد
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۳۵

قیمت انواع ارز در دوشنبه/

دلار، یورو و پوند مبادلاتی ارزان شد

دلار، یورو و پوند مبادلاتی ارزان شد

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه هجدهم دی ماه جاری اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز دوشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار آمریکا، یورو، پوند، فرانک سوئیس، کرون سوئد، درهم امارات، لیر ترکیه و ریال قطر نسبت به روز گذشته کاهش یافته و قیمت روپیه هند، روبل روسیه، یوآن چین و وون کره جنوبی ثابت باقی مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز 2456 تومان، یورو 3207 تومان، پوند انگلیس 3945 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1378 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل است: 

جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی

نوع ارز

قیمت امروز
(ریال)

قیمت دیروز(ریال)

دلار

24565

24570

یورو

32070

32109

درهم امارات

6688

6689

لیرترکیه

13776

13789

یوآن چین

3944

3944

روپیه هند

447

447

پوند انگلیس

39448

39488

کرون سوئد

3755

3758

فرانک سوئیس

26532

26579

روبل روسیه

810

810

یکصد ین ژاپن

27900

27900

یکهزار وون کره جنوبی

23000

23000

 ریال قطر

 6748

 6749
کد مطلب 1785306

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها