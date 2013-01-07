دلار، یورو و پوند مبادلاتی ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز دوشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار آمریکا، یورو، پوند، فرانک سوئیس، کرون سوئد، درهم امارات، لیر ترکیه و ریال قطر نسبت به روز گذشته کاهش یافته و قیمت روپیه هند، روبل روسیه، یوآن چین و وون کره جنوبی ثابت باقی مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز 2456 تومان، یورو 3207 تومان، پوند انگلیس 3945 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1378 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل است: