  1. بین الملل
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

در عراق اعلام شد؛

جایزه 100 میلیون دیناری برای دستگیری معاون صدام معدوم

جایزه 100 میلیون دیناری برای دستگیری معاون صدام معدوم

کمیته عالی دفاع از قربانیان تروریسم در عراق از جایزه 100 میلیون دیناری برای کمک به دستگیری معاون صدام دیکتاتور سابق این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، کمیته عالی دفاع از قربانیان تروریسم در استان دیاله واقع در شمال شرق بغداد اعلام کرد هر کسی که به دستگیری عزت الدوری کمک کند و اطلاعاتی را در این باره ارائه کند 100 میلیون دینار عراق جایزه خواهد گرفت.

ارتش آمریکا در نوامبر 2005 نیز 10 میلیون دلار پاداش برای به دام انداختن معاوم صدام تعیین کرده بود. عزت الدوری ظهر جمعه برای نخستین بار پس از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام در یک نوار ویدئویی و به مناسبت 65 سالروز تاسیس حزب بعث از طریق شبکه العربیه، مردم عراق را به ناامنی و برپایی تظاهرات علیه دولت تحریک کرد.

کد مطلب 1785316

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