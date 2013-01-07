جایزه 100 میلیون دیناری برای دستگیری معاون صدام معدوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، کمیته عالی دفاع از قربانیان تروریسم در استان دیاله واقع در شمال شرق بغداد اعلام کرد هر کسی که به دستگیری عزت الدوری کمک کند و اطلاعاتی را در این باره ارائه کند 100 میلیون دینار عراق جایزه خواهد گرفت.

ارتش آمریکا در نوامبر 2005 نیز 10 میلیون دلار پاداش برای به دام انداختن معاوم صدام تعیین کرده بود. عزت الدوری ظهر جمعه برای نخستین بار پس از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام در یک نوار ویدئویی و به مناسبت 65 سالروز تاسیس حزب بعث از طریق شبکه العربیه، مردم عراق را به ناامنی و برپایی تظاهرات علیه دولت تحریک کرد.