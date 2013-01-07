مقدمات تدوین الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در حال اجرا است

مهندس وحید توسلی مسئول پیگیری دبیرخانه دائمی معماری ایرانی اسلامی در اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ما قصد داریم که در بحث شهرسازی و معماری این باور را که در نظام برنامه ریزی کشور حاکم است و نگاهی که برخی مدیران دارند را به این سمت سوق دهیم که بحث معماری و شهرسازی در عین حال که یک مقوله اقتصادی و مدیریتی است، مقوله ای کاملا فرهنگی و اجتماعی نیز هست.

وی افزود: الان در نظام برنامه ریزی کشور ما هر جا سرفصل معماری و یا شهرسازی در بحث بودجه ها و برنامه ها مطرح می شود، ذیل محور اقتصادی گنجانده می شود و صرفا بحث تولید مسکن از آن برداشت می شود که این نگاه ناقصی است.

این کارشناس شهرسازی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ، به اهمیت مقوله شهرسازی و ساختمان سازی در این حوزه اشاره و تصریح کرد: طی مکاتبه ای که با رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آقای دکتر واعظ زاده داشتیم، اعلام کردیم که دبیرخانه دائمی معماری ایرانی اسلامی در سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان از مصوبات سفر استانی رئیس جمهوری ایجاد شده است ( این مصوبه مربوط به سال 88 است که هنوز ادغام صورت نگرفته بود) لذا پیشنهادی را در خصوص زمینه های همکاری به این مرکز ارائه دادیم.

مهندس توسلی افزود: با توجه به اینکه قرار است ذیل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تهران، اندیشکده هایی راه اندازی شود که کار تدوین الگو را انجام دهند، پیشنهاد داده شد با توجه به پشنوانه کارشناسی قوی که هم در حوزه راه و هم در حوزه شهرسازی در اصفهان وجود دارد و نیز به دلیل پیشینه تاریخی این شهر ظرفیتها و سرمایه هایی که وجود دارد، بتوانیم به منظور هم افزایی در راستای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همکاری داشته باشیم و اندیشکده معماری شهرسازی و حمل و نقل در اصفهان قرار گیرد که این پیشنهاد در حال بررسی است.

مسئول پیگیری دبیرخانه دائمی معماری ایرانی اسلامی، با بیان اینکه ما الان در مرحله مقدماتی تدوین الگوی معماری اسلامی هستیم، یادآور شد: مقام معظم رهبری نیز در سخنان شان فرمودند که بحث تدوین الگو اسلامی ایرانی پیشرفت، کاری بلند مدت است؛ لذا این مسئله باید با دقت نظر انجام گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه نوع الگوی ساخت و ساز، سبک زندگی مردم را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و تبعات و تجهیزات جدیدی را به همراه دارد، ما بر آن هستیم که نگاه شبکه ای و تنیده ای که این مقولات به هم دارند را در تدوین الگو در نظر بگیریم و ما هنوز در این مرحله هستیم که در تدوین الگو ایجاد تعامل و همکاری های علمی و فرهنگی را با نهادها داشته باشیم و با یک نگاه همه جانبه مسیر تدوین الگوی معماری اسلامی ایرانی را دنبال کنیم.