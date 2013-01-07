حجت الاسلام علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک سری از دوستان آقای مطهری را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تشویق و ترغیب کرده اند، اما بنده تاکنون جدیتی از وی برای فعالیت در این حوزه ندیده ام.

این نماینده مجلس هفتم با بیان این که حضور مطهری در مجلس بسیار تاثیرگذار است و کاش به جای یک مطهری، 100 مطهری در مجلس داشتیم، گفت: مطهری در ارتباط دفاع از انقلاب بسیار تکلیف مدارانه عمل کرده و استعفایش از نمایندگی مجلس که در پی عدم اعلام وصول سئوال از رئیس جمهور صورت گرفت، موید این موضوع است.

وی ادامه داد: در گفتگوهایی که با مطهری داشتم خطاب به من گفت، حال که آقای هاشمی آمدن را نپذیرفت، در قالب صدای ملت و مطالبات آن چه کنیم که بحث در این زمینه به بعد همفکری و هم اندیشی بیشتر موکول شد.

عسگری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درخصوص این که احتمال تبدیل شدن صدای ملت به حزب برای فعالیت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم وجود دارد یا خیر؟ گفت: تا به حال سعی کرده ایم چراغ صدای ملت خاموش نشود، صحبت هایی برای این که این تشکل برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در قالب یک حزب یا جبهه عمل کند، شده است.

وی اضافه کرد: تاکنون روی نحوه و روش کار بحث هایی در خصوص این که صدای ملت حزب باشد یا گفتمان شده است. اگر زمینه فعالیت حزبی بوجود بیاید، این تشکل تبدیل به حزب خواهد شد در غیر اینصورت در قالب جبهه و گفتمان فعالیت خواهیم کرد.