معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد درگذشت خبرنگار کردستانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمد جعفر محمدزاده آمده است: "درگذشت اندوهبار مرحوم ناصر حسنی از خبرنگاران و پژوهشگران عرصه روشنگری و دانایی و از فعالان مطبوعاتی و رسانه ای استان کردستان موجب تاسف و تاثر گردید".

در ادامه پیام معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: "امید است تلاشهای آن روزنامه نگار دلسوز و سخت کوش کشور، توشه سفر ایشان باشند و خداوند متعال این عزیز را در جوار شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی مشمول رحمت واسعه خود گرداند و همچنین برای خاندان ارجمند و دوستان و همکاران ایشان، به ویژه جامعه مطبوعاتی استان کردستان صبر و شکیبایی را از خداوند بزرگ مسلئت دارم".

مرحوم ناصر حسنی دبیر بخش کردی هفته نامه سیروان 39 سال سن داشت که روز شنبه 16 دی ماه سال جاری به دلیل عارضه قلبی در محل کار خود در سنندج جان به جان آفرین تسلیم کرد و روز یکشنبه پیکرش در قبرستان شهر بوکان محل زادگاه آن مرحوم به خاک سپرده شد.