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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۲۴

افشار در گفتگو با مهر:

همایش بزرگ تجلیل از 200 قاری خردسال کمالشهر برگزار می‌شود

همایش بزرگ تجلیل از 200 قاری خردسال کمالشهر برگزار می‌شود

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کمالشهر از برگزاری همایش بزرگ تجلیل از قاریان خردسال این شهر خبر داد و گفت: در این همایش بیش از 200 قاری خردسال با حفظ 15سوره از قرآن کریم حضور خواهند داشت.

مجید افشار در گفتگو با خبرنگارمهر با اعلام این خبر گفت: همایش تجلیل از قاریان خردسال کمالشهر روز چهارشنبه ساعت 15 در محل حسینه حضرت ابوالفضل(ع) کمالشهر و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، روسای ادارات شهرستان و جمعی از مسئولان برگزار می شود.

وی افزود: در این همایش بیش از 200 قاری خردسال با حفظ 15 سوره از آیات قرآن حضور خواهند داشت.

مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کمالشهر ادامه داد: در این همایش علاوه بر آنکه برترین ها معرفی و تجلیل می شوند از همه قاریان نیز تقدیر خواهد شد.

مجید افشار گفت: بازدید مدیران از "نمایشگاه تجسمی ویژه اربعین" که در نگارخانه باران کمالشهر دایراست قبل از آغاز همایش نیز از بخش های جنبی این مراسم محسوب می شود.

همایش بزرگ قاریان خردسال کمالشهر "روز چهارشنبه ساعت 15 درحسینه حضرت ابوالفضل(ع) واقع در خیابان امام خمینی(ره)، خ میعاد 26 "  برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1785347

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