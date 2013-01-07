ثبت نام مرحله ششم طرح ملی «تلفنی حافظ قرآن شوید» از امروز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح جدیدترین روش حفظ قرآن در کشور است که به صورت تلفنی و بدون حضور در کلاس صورت می‎پذیرد.

این دوره‏ها در مدت زمان 2-3 و یا 4 ساله انجام می‏شود که در کنار بسته‏های آموزشی که شامل تمرین سعی، کتاب واژه‏ها و کتاب راهنمای حفظ هدی و لوح فشرده ترتیل کل قرآن است به متقاضیان آموزش‎های لازم توسط اساتید پشتیبان ارائه می‎شود.

افرادی که قرآن را از حفظ بشوند با شرکت در دو آزمون این مرکز طبق مصوبه مجلس می‏توانند مدرک لیسانس علوم قرآن و حدیث را بدون تحصیل در دانشگاه دریافت کنند.

متقاضیان این طرح می‎توانند برای ثبت نام با شماره تلفن 021-66978001 تماس بگیرند و یا به وبلاگ WWW.d-quran-kh.blogfa.com مراجعه نمایند.