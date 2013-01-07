ثبت نام مرحله ششم طرح ملی «تلفنی حافظ قرآن شوید» از امروز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح جدیدترین روش حفظ قرآن در کشور است که به صورت تلفنی و بدون حضور در کلاس صورت میپذیرد.
این دورهها در مدت زمان 2-3 و یا 4 ساله انجام میشود که در کنار بستههای آموزشی که شامل تمرین سعی، کتاب واژهها و کتاب راهنمای حفظ هدی و لوح فشرده ترتیل کل قرآن است به متقاضیان آموزشهای لازم توسط اساتید پشتیبان ارائه میشود.
افرادی که قرآن را از حفظ بشوند با شرکت در دو آزمون این مرکز طبق مصوبه مجلس میتوانند مدرک لیسانس علوم قرآن و حدیث را بدون تحصیل در دانشگاه دریافت کنند.
متقاضیان این طرح میتوانند برای ثبت نام با شماره تلفن 021-66978001 تماس بگیرند و یا به وبلاگ WWW.d-quran-kh.blogfa.com مراجعه نمایند.
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