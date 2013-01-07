محمد میرزمانی مدیر مستعفی مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توضیح دلایل استعفای خود از این سمت به خبرنگار مهر، گفت: از گذشته نه چندان دور به بیماری دیابت مبتلا شده‌ام اما از حدود چهارماه پیش بیماری‌ام اوج گرفت و استرس‌های کار هم به آن اضافه شد، تاجاییکه روند بیماری هم اکنون با دارو هم به سختی کنترل می‌شود و روز به روز چشم‌هایم هم ضعیف‌تر می‌شود.

وی در ادامه افزود: به دلیل مشکلات ایجاد شده، درخواست استعفا دادم و در نهایت حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزارت ارشاد هم موافقت کرد.

میرزمانی اضافه کرد: از چهار ماه پیش تا کنون درخواست استعفای خود را به معاون هنری وزارت ارشاد داده بودم اما آقای شاه‌آبادی نپذیرفت تا اینکه پس از مشکلات جسمی ایجاد شده در نهایت استعفایم از سمت مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد را پذیرفت.

مدیر مستعفی مرکز موسیقی وزارت ارشاد در پاسخ به این پرسش که در آستانه بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر هستیم، این استعفا به کلیت کار جشنواره لطمه وارد نمی‌کند؟ گفت: با درایتی که در حسن ریاحی دبیر جشنواره و همچنین کاردانی و تسلط بر امور که در علی ترابی مدیرعامل انجمن موسیقی سراغ دارم، مطمئن هستم که کار به خوبی پیش می رود و جشنواره موسیقی فجر به خوبی برگزار می شود.

میرزمانی در پایان افزود: در طول تمام مدت مدیریتم به هنر موسیقی فکر می‌کردم و امیدوارم سمت مدیریت این مرکز ازین پس به عهده مدیریتی آگاه و کاربلد باشد و مجموع کارها تا انتخاب مدیر کل جدید دفتر موسیقی وزارت ارشاد به درستی پیش رود.