واقفان موقوفاتی را به تولید فیلمهای سینمایی اختصاص دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی، صبح دوشنبه در چهارمین همایش وقف رسانه از هنرمندان و رسانه ها خواست تا به موضوعات وقف بیشتر توجه کنند.

وی افزود: در حوزه وقف انتظار داریم تا به مسائل هنری هم توجه شود. به عنوان نمونه ما در حوزه سینما و فیلم وقف نداریم چقدر خوب است که واقفان موقوفاتی را به تولید فیلم های سینمایی دینی و مذهبی و تئاتر اختصاص دهند.

وزیر ارشاد در ادامه با انتقاد و گلایه از رسانه ها، گفت: متاسفانه امروز رسانه ها افراد سیاسی، ورزشکاران خاص و بخش امور دیگر را تیتر کار خود قرار می دهند. امروز همه می دانند فلان بازیگر هالیوود کجاست و یا بازیکن تیم بارسلونا در چه حالیست ولی چهره های خدوم و مخلص یکبار هم رسانه ای نشده است. بهتر است یک سوزن به دیگران بزنیم، یک جوال دوز به خودمان. به عنوان مثال حاج آقا مجتبی تهرانی دار فانی را وداع گفت بدون آنکه رسانه ها در زمان حیاتش از او یادی بکنند.