نمایش عاشورایی "کابوس سرخ" در کبودراهنگ اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از قرائت زیارت‌نامه پیامبر اکرم(ص) در روز 28 صفر در حسینیه امام خمینی(ره) همدان خبر داد.

هادی فیض‌منش در جلسه هماهنگی ستاد استانی بزرگداشت بیست و هشتم صفر گفت: مراسم سوگواری رحلت پیامبر اکرم(ص) و قرائت زیارت نامه پیامبر اکرم(ص) در روز جمعه ساعت 10 صبح در حسینیه امام خمینی(ره) همدان قبل از نماز جماعت و خطبه‌های نماز جمعه با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان برگزار می‌شود.

فیض منش افزود: برگزاری نمایشگاهی توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه در حسینیه امام خمینی(ره)، اهدای کتاب زیارت نامه پیامبر اکرم(ص) به حاضرین در حسینیه امام خمینی توسط ستاد نماز جمعه و قرائت زیارت نامه پیامبر اکرم(ص) در مناطق شهرداری، برپایی ایستگاه صلواتی با کمک کمیته امداد امام خمینی(ره)، اصناف، جهاد کشاورزی، اطلاع‌رسانی و پخش زنده مراسم سوگواری و قرائت زیارت نامه توسط صدا و سیما استان، حضور 20 مبلغ و روحانی در مراسم سوگواری توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه، اطلاع‌رسانی در جراید و روزنامه‌ها توسط خانه مطبوعات، قرائت زیارت نامه پیامبر اکرم(ص) در 20 امامزاده سطح شهر همدان از جمله برنامه‌هایی است که در روز رحلت پیامبر اکرم(ص) برگزار می‌شود.

اجرای نمایش عاشورایی کابوس سرخ در کبودراهنگ

نمایش عاشورایی کابوس سرخ به مناسبت ایام ماه صفر تا 22 دی ماه جاری در مجتمع فرهنگی هنری جوان کبودراهنگ به روی صحنه می رود.

این نمایش به کارگردانی محمد فرجی و نویسندگی ملیحه مرادی جعفری تا 22 دی ماه هر روز ساعت 16 توسط گروه نمایشی وصال اجرا می شود.

این نمایش به بازگویی بخشی از حوادث عاشورا و پی آمدهای آن می پردازد.

حمید محبی، لیلا شرایخانی، عذرا شهابی، مهدی نصر الهی، احسان اسکندری، محمدرضا غفاری، فرزاد محبی، امیرحسین سلطانی، امیرحسین فرجی، محمد جواد قاسمی، حمیدرضا جعفری، علیرضا افشار و حسین رضا پایداری در نمایش کابوس سرخ به ایفای نقش می پردازند .

مهدی نصر الهی، مشاور کارگردان، حمید محبی، دستیار کارگردان، محمد فرجی، طراح نور و صدا، وحید جعفری و حمید عاشوری، مجری نور و صدا، آتنا رضایی، طراح صحنه، ریحانه فرجی، منشی صحنه و محمد محبی، طراح پوستر از دیگر عوامل این نمایش هستند.

نمایشگاه مجموعه کروکی بناهای تاریخی در حوزه هنری همدان گشایش یافت

در هفدهمین نمایشگاه نگارخانه حوزه هنری استان همدان در سال 1391، مجموعهای از کروکی‌های سپیده کریمی به روی دیوار رفت.

در این نمایشگاه تعداد 29 اثر از مجموعه آثار سپیده کریمی به مدت یک هفته از ساعت 9 تا 13 و 15 تا 17:30 در معرض بازدید علاقه‌مندان قرار دارد.

این هنرمند گفت: "کروکی نوعی طراحی در معماری است که با حضور در مکان‌های قدیمی و یا تاریخی و به دلیل آشنایی با تناسب در بنا، توجه به جزئیات انجام می‌شود و تفاوت آن با عکاسی در آن است که جزئیات با سلیقه طراح به روی کاغذ می‌آید.

وی گفت: دوست دارم بعد از این کروکی را نه فقط در طراحی بنا که در ابعاد دیگر و با موضوعات مختلف کار کنم و نتیجه آن را ببینم.

سپیده کریمی منصوب متولد 1365 در همدان و فارغ التحصیل رشته معماری از دانشگاه شیراز و برگزیده پنجمین جشنواره هنر جوان، برگزیده جشنواره طراحی ماسوله است.

تله فیلم "من غلامرضا هستم در صداوسیمای همدان

مدیرکل صداوسیمای مرکز همدان با بیان اینکه "من غلامرضا هستم به زودی از شبکه همدان و سایر شبکه‌های سراسری آماده پخش می‌شود، گفت: این داستان با بهره‌گیری از رویکردهایی چون منش مردانگی، جوانمردی، و پرورش روحیه پهلوانی و رادمردی، در راستای تولیدات تله فیلم در شبکه استانی همدان ساخته شده است و عناصر اجرایی آن را نیروهای بومی تشکیل می‌دهند.

حسین میسر تقویت و توجه به ارزش‌ها و سنن فرهنگی را یکی از رویکردهای اصلی رسانه استانی اعلام کرد و گفت: رسانه استانی نیز با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی و مخاطب پسند، نهایت توان خود را برای حفظ این ارزش‌ها به ویژه در پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین در قالب برنامه‌سازی به کار می‌گیرد.

تله فیلم 90 دقیقه‌ای "من غلامرضا هستم به تهیه کنندگی روح‌الله امیری و کارگردانی هاشم اولیایی است.

این فیلم داستان نوجوان کشتی‌گیری است که جهان پهلوان تختی را الگوی خود قرار داده است به گونه‌ای که دوست دارد نام او را که رضاست، غلامرضا خطاب کنند.

داستان فیلم در جایی به اوج خود می‌رسد که او به اردوی تیم ملی دعوت می‌شود و در راه رسیدن به این مقصود با مسائلی برخورد می‌کند و تضادهایی برایش ایجاد می‌شود.

احداث مجتمع فرهنگی ـ هنری در فامنین

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فامنین گفت: اول بهمن ماه عملیات احداث مجتمع فرهنگی ـ هنری در فامنین آغاز می‌شود.

ناصر قره‌باغی اظهار داشت: در راستای تأمین زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان فامنین که فاقد مجتمع فرهنگی ـ هنری بود، از اول بهمن ماه احداث مجتمع فرهنگی ـ هنری در همدان آغاز می‌شود.

وی عنوان کرد:‌تملک زمین در نظر گرفته شده برای احداث مجتمع فرهنگی ـ هنری توسط شهرداری، معاون عمرانی استاندار و مدیرکل ارشاد تملک و تحویل پیمانکار شد.

وی با بیان اینکه سه کانون فرهنگی ـ هنری مساجد در دست اقدام است، افزود: در شهرستان فامنین‌13 کانون فرهنگی - هنری مساجد وجود دارد که برنامه‌های فرهنگی برای نوجوانان و جوانان در نظر گرفته شده است.