طرح "مهر آفرین"در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسین صابری صبح دوشنبه در نشست ساماندهی نیروهای انسانی ادارات استان افزود: دستورالعمل ساماندهی نیروها در قالب طرح مهر آفرین در راستای تفویض اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران در امور استخدامی به استانداران و رؤسای دستگاه ها به اجرا در می آید.

وی هدف از این طرح را کاهش بروکراسی و تسریع در روند امور استخدامیعنوان کرد و بیان داشت: رفع مشکلات نیروهای انسانی دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

صابری اظهار داشت: مبنای این طرح، مصوبات و تفویض اختیارات مفاد قانونی از جمله اصول 126،127و 138 قانون اساسی،‌ برخی از مواد تبصره های قانون مدیریت خدمات کشوری، ‌قانون برنامه پنجم توسعه ،‌ قانون ضوابط اجرایی بودجه سال 91 است.

استاندار حرکت در چارچوب این قوانین را مهمترین وظیفه مجریان دانست و بیان کرد: پرونده های پرسنلی افراد، ‌سوابق‌، تحصیلات،‌ تخصص و تجربه آنان با توجه ویژه به مناطق محروم و پست های خالی ادارات و همچنین تطابق ویژگی های شغل و شاغل علاوه بر قوانین ذکر شده مبنای تصمیم گیری در ساماندهی نیروهای دستگاه هاست.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری نیز در این نشست گفت: واگذاری اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران در امر استخدام به استانداران قدمی مؤثر در راستای رفع این معضل و احیای فرصت های از دست رفته است.

محمد جعفر لرستانی افزود: مسئله تبدیل وضعیت در این استان و تمامی استان های کشور به یک معضل تبدیل شده بود.

وی بیان کرد: این تفویض اختیار ناشی از نگاه جدی دولت برای رفع مشکلات استان ها در امور استخدامی است.