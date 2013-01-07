طرح هرس زمستانه درختان سطح شهر بجنورد آغاز شد

عباسعلی مهماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح هرس زمستانه و بازپیرایی درختان سطح شهر بجنورد از صبح دوشنبه با هرس درختان توت زینتی آغاز شده و به زودی تمامی درختان موجود را شامل می شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون هرس زمستانه درختان در مسیرهای بلوار مصلی، نیروگاه، کوی معلم، خیابان شهید امامی فر، شهرک فرهنگیان و خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی در حال انجام است و درختان موجود در سایر مسیرها نیز در مراحل بعدی هرس خواهد شد.

مهماندوست با اشاره به اینکه درختان سطح شهر در طی دو مرحله تابستان و زمستان هرس می شوند، افزود: هرس درختان با هدف فرم دهی، توازن بین اندام های هوایی و زیر زمینی، زیبا سازی منظر شهری، حذف شاخه های خشک، شکسته، آلوده و بیمار و حذف پاجوش ها و شاخه های درهم رفته درختان صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: هرس هر نوع درخت در فضای سبز شهری به نوع گونه گیاهی، سن درخت و موقعیت استقرار مکانی آن درخت بستگی دارد.

این مسئول همچنین میزان سلامت، زمان هرس، وضعیت فرم دهی اولیه، میزان شدت هرس در دوره های پیشین و ... را از جمله مواردی دانست که در هرس درختان مد نظر قرار می گیرد.