  1. ورزش
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

از سوی سازمان لیگ؛

تیم والیبال آلومینیوم المهدی بندرعباس محروم شد/ لغو دیدار با پیکان

تیم والیبال آلومینیوم المهدی بندرعباس محروم شد/ لغو دیدار با پیکان

تیم والیبال آلومینیوم المهدی بندرعباس به دلیل بدهی به بازیکنان فصل قبل خود محروم شده است و به همین دیدار این تیم مقابل پیکان برگزار نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم آلومینیوم المهدی بندرعباس پیش از این به دلیل بدهکاری به بازیکنان فصل خود با تذکر از سوی سازمان لیگ مواجه شده بود مبنی بر اقدام هرچه سریعتر در این زمینه مواجه شده بود.

این در حالی است که تیم آلومینیوم المهدی بندرعباس هنوز در این مورد اقدامی صورت نداده است. به همین دلیل مسئولان سازمان لیگ اعلام کردند این تیم تا زمان انجام نشدن تسویه حساب، از شرکت در رقابت‎های لیگ برتر محروم است.

بر این اساس دیدار تیم‌های پیکان تهران و آلومینیوم المهدی بندرعباس از هفته پنجم مرحله برگشت رقابت‌های لیگ برتر والیبال که قرار بود روز چهارشنبه 20 دی ماه برگزار شود، تا تسویه بدهی‎های این تیم انجام نخواهد شد.

کد مطلب 1785399

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