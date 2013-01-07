به گزارش خبرگزاری مهر، مشکلات، مسایل، چالش‌ها و تنگناهای پیش روی صنعت چاپ کشور ظهر روز یکشنبه 17 دیماه با حضور سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تنی چند از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و اعضای شورای سیاستگذاری صنعت چاپ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی و رئیس شورای سیاستگذاری صنعت چاپ با ابراز خرسندی بابت برگزاری اینگونه جلسات، خواستار تداوم و ایجاد ارتباطی قوی و مستمر بین نمایندگان مجلس و دولت و بدنه صنعت چاپ شد.

وی گفت: صنعت چاپ و بسته بندی به عنوان یکی از صنایع کلیدی در کشور که با بسیاری از صنایع و یا حتی بهتر می‌توان گفت که با همه صنایع فعال موجود در کشور در ارتباط است، نقش فراوانی در اشتغالزایی و توسعه صادرات غیرنفتی داشته و خواهد داشت.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد افزود: از منظر فرهنگی نیز این صنعت، یکی از زیر ساخت‌های اصلی و کلیدی ارتقای سطح دانایی و افزایش اطلاعات عمومی و تخصصی افراد به شمار می‌آید.

رئیس شورای سیاستگذاری صنعت چاپ افزود: ترسیم چشم انداز، مأموریت‌ها، اهداف راهبردی، ارزش‌های صنعت چاپ و استراتژی‌های بلند و کوتاه مدت این صنعت نه تنها مسیر آن را روشن و شفاف می‌کند بلکه بسترهای لازم را برای بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی و ایجاد هم‌افزایی لازم در اصحاب صنعت چاپ برای رسیدن به وضع مطلوب و در نهایت تحقق اهداف و مزیات مهم مقام معظم رهبری در سند چشم انداز 1404 را فراهم می‌کند.

بنا بر این گزارش؛ در این جلسه همچنین عمده مسایل و مشکلات پیش روی صنعت چاپ از سوی اعضای شورای سیاستگذاری صنعت چاپ مطرح شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر در جلسه قول مساعدت و پیگیری درباره مطالبات و درخواست‌های آنها را دادند.

عباس صلاحی (نماینده تفرش)، حسین آذین (نماینده رفسنجان)، محمدرضا امیری (نماینده کهنوج)، ابوالقاسم جراره (نماینده بندر عباس، قشم، ابوموسی)، محمدعلی اسفنانی (نماینده فریدون شهر اصفهان)، محسن صرامی (نماینده خمینی شهر اصفهان)، سیدباقر حسینی (نماینده زابل)، حسین فتاحی، رحیم زارع (نماینده آباده)، محمدرضا پورابراهیمی (نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده کرمان) و ارسلان فتحی‌پور (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر در این جلسه بودند.