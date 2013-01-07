نسیم بیداری دیر یا زود به کشورهای عربی می رسد/غرب درپی تحلیل توان نظامی سوریه

حسین شیخ الاسلام، مشاور بین الملل رئیس مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سخنرانی اخیر بشار اسد با اشاره به اینکه محل سخنرانی و اینکه در دانشگاه دمشق صورت گرفت، گفت: مکان سخنرانی خیلی مهم بود و همچنین اینکه سخنان اسد خطاب به ملت سوریه بود و نشان داد شرایط مردم را خوب درک می کند ، تخریب ها و خرابی ها و مشکلات مردم را می داند.

وی همچنین به پخش زنده سخنرانی اشاره کرد و ادامه داد: پخش زنده این سخنرانی توسط همه شبکه ها نشان داد که بشار اسد یک رئیس جمهور در حال قدرت است و همه دنیا می خواهند سخنان او را بشنوند چراکه موثر و تعیین کننده است.

شیخ الاسلام به بخش هایی از سخنان اسد اشاره کرد و گفت: اسد تأکید کرد که درگیری نظامی بین سوری ها نیست بلکه بین ملت سوریه با دشمنانی است که از خارج تغذیه می شوند. مسئله سوریه انقلاب یا بهار عربی نیست چرا انقلاب عربی نیازمند فکر و رهبر است اما در سوریه این عده می خواهند با بمب گذاری و کشتار کار خود را پیش ببرند.

وی ادامه داد: بشار اسد اعلام کرد که برای دفاع مشروع خود به تمام توان ملت نیاز داریم. او بر موضع خود در قبال فلسطین تأکید کرد و گفت که هیچ دلش نمی خواهد فلسطینی ها در قضیه سوریه وارد شوند . آنها باید در قضیه اصلی جهان عرب دخالت کنند و در راه دفاع از کشور خود کشته شوند. بشار توان ارتش در مقابله با توطئه ها را نیز نشانی از حمایت مردم از ارتش دانست .

این کارشناس مسائل خاورمیانه به راه حل اسد برای حل بحران کشورش و تأکید وی بر میثاق ملی با رأی مردم اشاره کرد و گفت: اسد به دنبال تشکیل حکومت فراگیر و قانون اساسی با رأی مردم و با روشی مردم سالارانه است . اسد نشان داد که به رأی مردم اعتقاد دارد و گردن می نهد و این در مقابل کسانی بود که می گویند باید جنگید تا حکومت ساقط شود.

وی خاطرنشان کرد: جنگ تا سقوط حکومت راه حلی است که چند ده نفر که از خارج از سوریه پشتیبانی می شوند و با نظامی گری و تروریسم 23 میلیون نفر جمعیت سوریه را به گروگان گرفته اند . این در حالی است که مردم سوریه به دنبال آرامش و نقش داشتن در حکومت خود هستند.

شیخ اسلام خاطرنشان کرد: جامعه جهانی باید در نهایت بر اساس اصول بین المللی و عدم دخالت در امور داخلی کشورها و اینکه باید راه حل های مسالمت امیز در امور داخلی کشورها ارجحیت داشته باشند، باید برای سوریه یک راه حل مسالمت آمیز در نظر بگیرند.

کارشناس مسائل خاورمیانه درباره واکنش رسانه های غربی به سخنرانی بشار اسد ، گفت: غربی ها و در رأس آنها آمریکا و اسرائیل می خواهند؛ توان ملت ، ارتش ودولت سوریه که برای مقابله با اسرائیل تجهیز شده است، در درگیری داخلی و درگیری با همسایه ها تحلیل و از بین برود.

وی ادامه داد: کشورهای دیگر مانند اعراب و امرای انها نیز می خواهند سوریه تجزیه شود. آنها می گویند بهار عربی یا بیداری اسلامی مقابله مردم در برابر استبداد و تمایل آنها برای مشارکت در امور خود نیست، بلکه درگیری شیعه و سنی است .

شیخ اسلام تصریح کرد: اعراب می دانند که نسیم بیداری اسلامی دیر یازود به کشورهای آنها خواهد رسید و می خواهند ذهنیت ها را به این سمت منحرف کنند که این انقلاب مردم در بحرین و عربستان و .. به این دلیل است که آنها سنی و شیعیان مخالفشان هستند و می خواهند درگیری سوریه را نیز یک درگیری علوی و سنی معرفی و این کشور را به سمت تجزیه ببرند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از کشورها نیز می خواهند حکومت تاریخی عثمانی را احیا کنند و از آنجا این امکان از نظر جغرافیایی برایشان ممکن نیست ، می خواهند به لحاظ سیاسی به آن دامن بزنند.

شیخ اسلام با اشاره به اینکه ناتو نیز در همین راستا طرح خصمانه اسرائیلی انگلیسی را دنبال و در پی ایجاد درگیریهای طایفه ای در عراق، سوریه و.. هستند، گفت: به هر حال بشار اسد راه حل مذاکره مسالمت امیز را مطرح کرده است که تروریست ها و کسانی که در دوحه بر ادامه جنگ تأکید می کنند، این اظهارات اسد را بشوند .