  1. سیاست
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۶

مهمانپرست مطرح کرد:

کشورهای منطقه مانع فتنه های جدید شوند/ اشتراکات طرح ایران و اسد

کشورهای منطقه مانع فتنه های جدید شوند/ اشتراکات طرح ایران و اسد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ، طرح سه مرحله ای رئیس جمهور سوریه برای رفع بحران این کشور را دارای مشترکات فراوان با طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست  در ارزیابی طرح بشار اسد گفت: ما طرح رئیس جمهور سوریه را طرحی مفید می دانیم و همان طور که وزیر امور خارجه اعلام کرد از آن حمایت می کنیم.

وی ، سخنان دیروز رئیس جمهور سوریه را نشان دهنده ثبات در این کشور دانست و افزود : سخنان اسد نشان می دهد که دولت سوریه با حمایت مردم در پی رفع بی ثباتی و ناامنی و ایجاد اصلاحات سیاسی هستند و با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی شان مخالفت می کنند.

مهمانپرست تاکید کرد: همه باید کمک کنند تا از شرایط کنونی برای گفتگوهای سازنده به منظور تحقق خواسته های مردم سوریه ، جلوگیری از آسیب بیشتر به آنان و بازگشت آوارگان به وطنشان استفاده شود.

وی گفت: در چارچوب این طرح ، زمینه آغاز گفتگوهای ملی در سوریه فراهم می شود و با نظر نمایندگان گروه های مخالف و موافق دولتی می تواند تشکیل شود تا شرایط لازم را برای برگزاری انتخابات پارلمانی ، قانون اساسی و ریاست جمهوری فراهم کند.

مهمانپرست هشدار داد: شرایط سیاسی منطقه ، اهداف سیاسی کشورهای غربی و حامیان رژیم صهیونیستی را به خوبی در سوریه نشان می دهد و کشورهای منطقه باید با حمایت از طرح بشار اسد مانع از فتنه های جدید شوند زیرا بی ثباتی در منطقه به زیان همه کشورهاست.

وی گفت: شواهد نشان می دهد که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد پس کشورهای موثر در معادلات منطقه باید با نزدیکی گروه های سیاسی سوریه و رایزنی های فشرده سیاسی ، زمینه اجرای طرح اسد را فراهم کنند.

به گزارش مهر به نقل از واحد مرکزی خبر ، مهمانپرست همچنین درباره موضع مقامات آمریکایی علیه بشار اسد پس از طرح سه مرحله ای وی گفت: اگر آمریکا و برخی کشورهای غربی ، مدعی حمایت از حقوق مردم سوریه و حمایت از دموکراسی هستند بهتر است شرایطی فراهم کنند که مردم این کشور در انتخابات درباره آینده شان تصمیم بگیرند.

مهمانپرست افزود: هر گونه پیش شرط و اظهار نظر خارج از اختیارات مردم سوریه ، دخالت در امور داخلی این کشور است و این ذهنیت را ایجاد می کند که خواسته های مردم سوریه اهمیتی برای آمریکا ندارد و آنان در پی اهداف سیاسی خاص خود هستند.

وی همچنین با اشاره به استمرار رایزنی های جمهوری اسلامی ایران با طرف های مختلف در سوریه گفت: طرح پیشنهادی اسد باید در رایزنی های سیاسی بیشتر بررسی شود و حضور فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه در کشورمان نیز به همین منظور است تا جزئیات این طرح بیشتر مشخص شود.

کد مطلب 1785406

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