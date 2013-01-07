کشورهای منطقه مانع فتنه های جدید شوند/ اشتراکات طرح ایران و اسد

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست در ارزیابی طرح بشار اسد گفت: ما طرح رئیس جمهور سوریه را طرحی مفید می دانیم و همان طور که وزیر امور خارجه اعلام کرد از آن حمایت می کنیم.

وی ، سخنان دیروز رئیس جمهور سوریه را نشان دهنده ثبات در این کشور دانست و افزود : سخنان اسد نشان می دهد که دولت سوریه با حمایت مردم در پی رفع بی ثباتی و ناامنی و ایجاد اصلاحات سیاسی هستند و با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی شان مخالفت می کنند.

مهمانپرست تاکید کرد: همه باید کمک کنند تا از شرایط کنونی برای گفتگوهای سازنده به منظور تحقق خواسته های مردم سوریه ، جلوگیری از آسیب بیشتر به آنان و بازگشت آوارگان به وطنشان استفاده شود.

وی گفت: در چارچوب این طرح ، زمینه آغاز گفتگوهای ملی در سوریه فراهم می شود و با نظر نمایندگان گروه های مخالف و موافق دولتی می تواند تشکیل شود تا شرایط لازم را برای برگزاری انتخابات پارلمانی ، قانون اساسی و ریاست جمهوری فراهم کند.

مهمانپرست هشدار داد: شرایط سیاسی منطقه ، اهداف سیاسی کشورهای غربی و حامیان رژیم صهیونیستی را به خوبی در سوریه نشان می دهد و کشورهای منطقه باید با حمایت از طرح بشار اسد مانع از فتنه های جدید شوند زیرا بی ثباتی در منطقه به زیان همه کشورهاست.

وی گفت: شواهد نشان می دهد که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد پس کشورهای موثر در معادلات منطقه باید با نزدیکی گروه های سیاسی سوریه و رایزنی های فشرده سیاسی ، زمینه اجرای طرح اسد را فراهم کنند.

به گزارش مهر به نقل از واحد مرکزی خبر ، مهمانپرست همچنین درباره موضع مقامات آمریکایی علیه بشار اسد پس از طرح سه مرحله ای وی گفت: اگر آمریکا و برخی کشورهای غربی ، مدعی حمایت از حقوق مردم سوریه و حمایت از دموکراسی هستند بهتر است شرایطی فراهم کنند که مردم این کشور در انتخابات درباره آینده شان تصمیم بگیرند.

مهمانپرست افزود: هر گونه پیش شرط و اظهار نظر خارج از اختیارات مردم سوریه ، دخالت در امور داخلی این کشور است و این ذهنیت را ایجاد می کند که خواسته های مردم سوریه اهمیتی برای آمریکا ندارد و آنان در پی اهداف سیاسی خاص خود هستند.

وی همچنین با اشاره به استمرار رایزنی های جمهوری اسلامی ایران با طرف های مختلف در سوریه گفت: طرح پیشنهادی اسد باید در رایزنی های سیاسی بیشتر بررسی شود و حضور فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه در کشورمان نیز به همین منظور است تا جزئیات این طرح بیشتر مشخص شود.