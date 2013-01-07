به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نشست اعضای هیات رئیسه فدراسیون کشتی در حالی روز چهارشنبه برگزار می شود که بحث کناره گیری رسمی محمد بنا از راس امور تیم های ملی کشتی فرنگی مهمترین بحث این نشست خواهد بود.

البته پیش از این قرار بود در نشست مذکور به مسایلی همچون برگزاری مسابقات جام جهانی، گزارش سرپرست کمیته لیگ از مسابقات فینال و همچنین گزارش رئیس کمیته انضباطی در رابطه با حوادث فینال لیگ پرداخته شود که خداحافظی رسمی محمد بنا به عنوان مهمترین بحث نشست هیات رئیسه بدل شد.

هر چند سرپرست و نایب رئیس فدراسیون کشتی همچنان برای ماندن محمد بنا تلاش کرده و خداحافظی رسمی او را جدی نگرفته اند، اما گفته می شود بحث جایگزین کردن فرد دیگری به جای محمد بنا تا بعد از رقابتهای جام جهانی 2013 تهران نیز در دستور کار متولیان کشتی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنا پس از مدتها کش و قوس و عدم حضور در راس امور تیم های ملی کشتی فرنگی، صبح امروز دوشنبه طی نامه ای رسما از این سمت کناره گیری کرد.