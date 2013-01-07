بهنام ناصح در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان تالیف و صدور مجوز انتشار دومین رمان خود با عنوان «پروانه‌ای روی شانه» در نشر آموت خبر داد و گفت: در این رمان 5 داستان از زبان 5 راوی مختلف و درباره دو خانواده مطرح می‌شود که هرکدام از آنها به دلیل داشتن یک فرزند کم‌شنوا به نوعی زندگی خود را پیوند خورده با دیگری می‌بیند.

وی ادامه داد: با آنکه در این رمان هر راوی از زاویه نگاه خود به موضوعی اشاره دارد، اما محوریت ماجرای رمان حضور یک دختر و پسر کم‌شنوا در هر کدام از این دو خانواده است.

ناصح در ادامه با اشاره به سوژه این اثر گفت: جرقه اصلی این داستان زمانی به ذهن من خطور کرد که با یک نشریه ویژه کودکان کم‌شنوا همکاری داشتم و مشکلات آنها و تلاششان برای زندگی عادی را مشاهده می‌کردم. البته در این رمان سعی نکردم که تنها به این موضوع بپردازم.

وی ادامه داد: این رمان با وجود تم اصلی آن که گفتم، مجموعه‌ای از دغدغه‌های اجتماعی، انسانی و فلسفی را برای مخاطب خود روایت می‌کند. در واقع این مشکلات به گونه‌ای سفارشی در متن داستان ننوشته است، بلکه بهانه‌ای است برای بیان برخی از دغدغه‌های انسان معاصر.

نخستین رمان ناصح با عنوان «ایراندخت» در سال 1389 به چاپ رسید و در پانزدهمین دوره جایزه کتاب فصل شایسته تقدیر شناخته شد.